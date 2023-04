ALBUQUERQUE, N.M. (KRQE) – Albuquerque Academy hosted the annual Richard Harper Memorial Track and Field meet this weekend.

Team Results

Boys

Cleveland – 74 Los Alamos – 60 Rio Rancho – 55 Eldorado – 40 La Cueva – 37

Girls

Los Alamos – 155 Albuquerque Academy – 46 Cleveland – 41 Volcano Vista – 37 La Cueva – 35

See Individual results here.