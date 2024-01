ALBUQUERQUE, N.M. (KRQE) – The annual APS metro basketball championships tipped off on Tuesday. He is a look at how things shaped up in the opening round.

Boys

Rio Rancho: 62 vs Sandia: 72

Eldorado: 53 vs Del Norte: 38

Hobbs: 52 vs Highland: 63

Manzano: 55 vs Volcano Vista: 73

Hope: 66 vs Atrisco Heritage: 73

West Mesa: 74 vs Cibola: 63

Cleveland: 79 vs Santa Fe: 46

La Cueva: 67 vs Albuquerque High: 53

Girls

Hobbs: 75 vs West Mesa: 33

Valley: 28 vs Eldorado: 58

Rio Rancho: 70 vs Highland: 38

Santa Fe: 26 vs Volcano Vista: 66

Gallup: 70 vs Atrisco Heritage: 30