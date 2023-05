NEW MEXICO (KRQE) – The 2023 high school state golf championships wrapped up on Tuesday. Individual winners and team standings are listed below while all individual results can be found on the NMAA website.

5A – Twin Warriors Golf Club

Boys

Jake Yrene, La Cueva, -6 Sebastian Massey, Piedra Vista, +5 Ryan Amhaus, Rio Rancho, +10

Team Standings

La Cueva – 622 Volcano Vista – 642 Piedra Vista – 646

Girls

Alex Armendariz, Centennial, E Annie Yost, Piedra Vista, +1 Eleanor Warden, Organ Mountain, +5

Team Standings

La Cueva – 651 Centennial – 656 Piedra Vista – 700

4A – Santa Ana Golf Club

Boys

Vari Mariscal, Deming, -4 Grady Cox, Belen, -3 Skyler Woods, Kirtland Central, -2

Team Standings

Deming – 587 St. Pius X – 606 Kirtland Central – 615

Girls

Rylee Salome, Belen, -4 Anya Parasher, Albuquerque Academy, +6 Amara Montoya, St Pius X, +7

Team Standings

Albuquerque Academy – 683 St. Pius X – 691 Belen – 692

A-3A – The Canyon Club at Four Hills

Boys

Logan Morris, Mesilla Valley, +10 Riley Morris, Mesilla Valley, +11 Aydan Muro, Mesilla Valley, +19

Team Standings

Mesilla Valley – 633 Socorro – 710 Clovis Christian – 712

Girls

Tivonne Anaya, Socorro, +38 Logan Woods, Hot Springs, +46 Nutthanan Leardsakulphasuk, Santa Fe Prep, +51

Team Standings