La violencia de los cárteles de droga no perdona a vecinos de las colonias de Juárez

JUAREZ, Mexico (Border Report) – En un vecindario a menos de una milla del Río Grande, Griselda Casillas sostiene una fotografía de su hijo Christian, de 19 años.

El joven desapareció mientras caminaba a casa después del trabajo en una maderería hace unos meses.

“Desapareció un martes y el sábado tiraron un cadáver a tres, cuatro cuadras de mi casa. Fui a ver si era mi hijo, pero no era él”, dijo Casillas, a quien sus amigos conocen como ‘Gris.’ “Hice la denuncia el martes 5 de septiembre. El miércoles, al día siguiente, empezaron a encontrar fosas a dos o tres cuadras de mi casa”.

Durante los dos días siguientes, la policía de Juárez recuperó ocho cadáveres en el barrio Portal del Valle. El hijo de Griselda no estaba entre ellos y sigue ausente.

Fue tan sólo el último hallazgo macabro en una ciudad donde muchos ciudadanos comunes y corrientes viven a merced de los cárteles de la droga.

Se han dejado cabezas dentro de hieleras en parques de vecindarios. Cuerpos desmembrados fueron abandonados en una tina en el estacionamiento de edificios de departamentos. Se ha matado a personas; sus cuerpos metidos en alcantarillas pluviales. Y se han colocado cadáveres envueltos en mantas frente a escuelas primarias.

Funcionarios locales dicen que el 90 por ciento de la violencia en esta ciudad – donde operan dos cárteles de la droga (Juarez, Sinaloa) y varios grupos criminales organizados más pequeños – es entre pandillas y rara vez afecta a los ciudadanos comunes.

“Lo importante es que no se meten con los civiles. Estos son problemas entre pandillas. Hay uno o dos afectados que lamentamos, pero la violencia es entre las pandillas”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Juárez, Rogelio Rodríguez.

Pero en entrevistas realizadas en los últimos dos meses en los barrios de clase obrera de Juárez, conocidos como “colonias”, Border Report encontró numerosos casos de ciudadanos comunes y corrientes victimizados y residentes respetuosos de la ley que presenciaban con frecuencia el derramamiento de sangre.

“Una de las peores cosas que he visto es un tiroteo en el que asesinaron a dos niños. Vino gente, mataron a tiros al padre y en el carro había dos niños. También mataron a los niños”, dijo Roxanna Gallegos, quien trabaja en el barrio Riberas del Bravo.

Una encuesta publicada en octubre por el gobierno mexicano muestra que el 40% de los adultos en Juárez presenciaron un tiroteo o escucharon disparos en los tres meses anteriores. El 70% dijo a investigadores del Instituto Nacional de Información, Estadística y Geografía que no se sienten seguros en su ciudad.

“Es duro. Es feo aquí. He visto agresiones y, en esta esquina, una vez encontré a un tipo desmembrado. En los últimos años, la Colonia Azteca se ha convertido en un desastre. Está cabrón”, dijo un adulto mayor residente de uno de los barrios obreros más grandes de Juárez.

Estados como Guanajuato y Baja California registraron más homicidios que Chihuahua, donde se encuentra Juárez, hasta finales de agosto. Pero Chihuahua estaba a la cabeza de México en número de “atrocidades”.

Analistas de seguridad pública dicen que las tácticas de intimidación entre pandillas rivales se convierten en actos de terror cuando los cuerpos o partes de los cuerpos se dejan en espacios públicos para asustar también a los residentes. Aparte, estas tácticas exponen a todos los habitantes del vecindario, incluidos los niños, a actos de sangra y traumas.

Oscar Máynez fue experto en criminalística de la policía de Chihuahua. Ahora dirige una organización sin fines de lucro para víctimas de delitos que está custodiada por seguridad privada y un barandal de hierro.

Dice que las bandas de narcotraficantes han matado gente con impunidad en Juárez durante tanto tiempo que la gente ya no tiene más opción que vivir con ello.

“La gente necesita seguir viviendo. La gente tiende a evitar salir si ven violencia extrema, pero (eventualmente) necesitan conseguir comida, ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, se adaptan”, dijo Máynez a Border Report. “Desafortunadamente, cuando nos adaptamos, dejamos de presionar a las autoridades para que resuelvan el problema”.

Es fácil para los políticos y los funcionarios de policía decir: “Es una lucha entre criminales” y acallar la crítica, dijo Máynez. Pero la falta de consecuencias fomenta más violencia, afirmó. Además, si bien a veces se atrapa a los gatilleros, los capos de la droga, los “autores intelectuales”, los que introducen la droga a los vecindarios, siguen operando.

Máynez pide a los residentes que presencian crímenes a buscar ayuda para ellos y sus hijos y a cooperar con las autoridades.

Es más fácil decirlo que hacerlo. Algunos familiares de las víctimas de delitos dicen que las autoridades se apresuran a etiquetar los asesinatos como relacionados con las drogas, como diciendo que las víctimas recibieron lo que se merecían. Pero el panorama de las drogas en Juárez y en la mayor parte de las zonas urbanas de México ha cambiado en los últimos años.

Un comercio ilícito que consistía principalmente en producir drogas para exportarlas a Estados Unidos se expande rápidamente hacia una industria minorista nacional. Los expertos dicen que se está incitando a hombres y mujeres jóvenes a consumir drogas y luego reclutados para venderlas a sus amigos. En Juárez, son principalmente consumidores y vendedores de drogas en pequeño – los que conforman el narco-menudeo – los que están siendo asesinados.

El hijo de Karla Valenzuela desapareció en septiembre. Salió del trabajo en un restaurante de comida rápida para pasar el rato con un amigo de nombre Donovan y esperar a que su novia terminara su turno en una joyería.

México en 2021 legalizó la marihuana recreativa y la mamá y su hijo, Jesús Alejandro, de 20 años, tuvieron una discusión porque empezó a fumar. Anteriormente, habían discutido sobre los tatuajes y porque el joven se tiñó el cabello de rubio: desacuerdos típicos entre una madre protectora y un hijo que expresa una identidad.

“No estoy ciega. No puedo decir que fuera perfecto. Fumaba marihuana. Lo que te puedo asegurar es que sólo consumía. Lo sé porque vivía conmigo. No vendía drogas. Me habría dado cuenta. Eso es obvio”, dijo Valenzuela a Border Report.

El problema con las leyes de marihuana de México es que las reglas para la venta legal no se han redactado. Eso significa que personas como Jesús Alejandro todavía compran “bolsitas” a los narco-menudistas.

Karla cree que su hijo y su amigo, Donovan, se aventuraron en el centro de Juárez por la noche. Sospecha que fueron secuestrados por pandilleros que pensaban que iban a revender las drogas, o que intentaron venderles drogas duras que se negaron a comprar. Los cárteles de Juárez durante los últimos cuatro años han estado impulsando las ventas de metanfetamina o “cristal”.

Karla dijo que localizó el teléfono celular de su hijo en una tienda de segunda mano, pero la policía se negó a confiscarlo. Dijo que otros miembros de la familia se enteraron de una casa en El Centro donde varias personas estaban detenidas contra su voluntad. Quería investigar esa pista, pero tenía miedo de ser secuestrada.

“Sabemos que las autoridades están involucradas. Sentí miedo con solo poner carteles en el centro. Me sentí observado todo el tiempo”, dijo Karla a Border Report. “No sé si eran halcones (vigías) o policías. Todo el mundo sabe que la policía sabe quién vende drogas. Tampoco pueden decir nada porque es algo que los supera. Es una gran mafia. Si uno se queja con la persona equivocada, quién sabe qué te puede pasar”.

Días después de la entrevista, la policía de Juárez sacó lo que inicialmente se informó eran cuatro cadáveres del patio de una casa en el centro. Jesús Alejandro Valenzuela y su amigo Donovan, de 19 años, estaban entre los muertos.

En este caso, al menos dos de las víctimas eran jóvenes cuyo único delito fue intentar comprar marihuana para consumo personal en un país cuyos gobernantes ya votaron que no tienen nada de malo hacerlo.