Un hombre de Clovis quien se estrello contra un coche de la policía permanecerá tras las rejas hasta su juicio. Durante la noche del Sábado Márquez y su pasajera de 18 años Gabriella Ramos huyeron de la policía, atravesandose entre carriles y tomando el camino equivocado, antes de chocar contra la policía estatal. Luego, trataron de escapar a pie pero fueron atrapados por la policía los oficiales también encontraron un arma de fuego en el auto de Márquez. Márquez ya fue acusado de doble robo en Clovis y robos de auto. Hoy el estado argumentó que márquez debe estar en la cárcel hasta el juicio argumentando que su historial criminal se ha vuelto más violento y grave con el tiempo. La defensa argumentó que Márquez sólo está acusado de un delito violento, y no fue condenado y que aún entonces hay preguntas no contestadas de la denuncia penal en ese caso. La defensa también argumentó que se podrían implementar condiciones para la liberación como no permitir a márquez conducir. Argumentan que el tribunal debería seguir la evaluación de seguridad pública para Márquez. Al final, el juez Bruce Fox acordo con el estado. Diciendo que la defensa presentó algunos puntos buenos, pero que no confía en que márquez cumplirá con las órdenes de liberación y que debería mantenerse detras de rejas hasta el juicio para la seguridad de la comunidad. No se ha fijado fecha para su juicio.

El presidente Biden estará en Nuevo México mañana para una actualización sobre los incendios forestales, incluyendo el incendio forestal más grande del estado, el incendio Hermits Peak Calf Canyon que fue iniciado por el servicio forestal de los Estados Unidos. El presidente se reunirá con la gobernadora Michelle Lujan Grisham, funcionarios estatales y locales, personal de primeros auxilios y fema en el centro de operaciones de emergencia del estado de Nuevo México, en Santa Fe. Biden llegará a albuquerque mañana a la 1:30 pm. La policia advierte a los conductores que viajan por la I-25 que estara cerradá mientras el presidente viaja hacia y desde Santa Fe planee con anticipacion porque habrá retrasos.

Quitan el requisito de examen de COVID para viajeros que entran a los EE. UU.

La industria de viajes e incluso los demócratas en el congreso presionaron para que la administración de Biden levantara el requisito de examenes. Digiendo que es algo que muchos otros países ya han hecho. A partir del Domingo los viajeros internacionales ya no necesitan tener un examne negativo de COVID, antes de regresar a los estados unidos. Se espera que aumente los turistas internacionales, pero con eso también podría afectar los precios de los vuelos.

Se espera que esta sea la temporada mas ocupada con mas viajes de verano. Pero a medida que los precios suben para todos, los viajeros están viendo los costos todavia mas altos. La tarifa aérea le está costando un 34% más que en 2019 los precios de Air-BNB han subido más del 11% y el costo promedio de una habitación de hotel es $40 dólares más que hace un año. ¿Necesitas un coche de alquiler? esos precios han subido un 70% durante la pandemia. Los expertos dicen que también cuesta más hacer cosas en las vacaciones. Comer fuera cuesta un 7% más que el año pasado. Las entradas para cine, teatro y conciertos suben casi un 6%. Más del 40% de los estadounidenses dicen que las preocupaciones económicas les impulsan a reducir los viajes o recortar su presupuesto de vacaciones.

La exposición “La capilla sixtina de michelangelo: la exposición” se inaugura en EXPO New Mexico Hoy. La exposición presenta réplicas de tamaño real de los icónicos frescos del siglo 16 de Michelangelo, incluyendo la creación de Adán, David y Goliat, y el juicio final. La exposición viaja de ciudad a ciudad en todo el mundo.

