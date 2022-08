Estamos aprendiendo más sobre las horas de redada de swat que llevaron a el incendio que resulto en la muerte de un joven de 15 años. Aunque la causa del incendio no ha sido revelada, los bomberos dijeron que es probable mente fue causado por un bote de gas tirado a la casa por los agentes. La policía ahora está liberando fotos de cámara corporal y de un dron de esa escena. Ese bote fue tirado después de varios intentos por sacar a Qiaunt Kelly de la casa. La gran pregunta, ¿Por qué los bomberos no entraron a la casa tan pronto como llegaron a la escena lo explicaron hoy? Esa es la jefa de bomberos, Emily Jaramillo ella dice que el subcomandante tomó esa decisión, porque Kelly era una amenaza para ellos. Puedes ver en este video de drone el momento en que Kelly se rinde algunos oficiales se acercan a la puerta principal de la casa para arrestarlo. Una vez que Kelly está en custodia los bomberos entran a la casa ahí es cuando encontraron el cuerpo de Brett Rosenau. Le preguntamos a la policia por qué Rosenhau no pudo escapar de la casa. Preguntamos si Kelly lo tenía como rehén dicen que todavía están investigando como se conocian ellos dos. Sin embargo, dijeron que rosenau fue identificado como sospechoso en otro tiroteo que ocurrió el primero de julio cinco días antes del enfrentamiento. La víctima en ese tiroteo sobrevivió. Durante la conferencia de prensa de hoy, el jefe de la policía , Harold Medina, dijo que aunque los agentes del alguacil del condado de Bernalillo tiraron el bote de gas a la casa ellos asumen toda la responsabilidad por la muerte, porque fue su escena. La policia dice que en este momento no hay planes para deshacerse de los botes de gas , de los que se dicen causaron ese incendio pero pueden considerarlo en el futuro.

Estamos aprendiendo más sobre lo que ocurrió anoche durante un desfile en Gallup después de que un presunto conductor ebrio manejo a través de la multitud. Hiriendo a más de una docena de personas, incluyendo dos oficiales de la policía. La gente está traumatizada por lo que pasó anoche. Incluyendo a Martin Martinez, que estaba de pie a lo largo de la ruta del desfile, cuando su hijo pequeño casi fue atropellado por ese presunto conductor ebrio. Justo aquí, se ve una foto del SUV del sospechoso a la izquierda de eso está la familia Martinez. La policía dice que Jeff Irving, de 33 años, y otros dos hombres estaban dentro del vehículo, bebiendo y viendo la celebración ceremonial intertribal a lo largo de la ruta del desfile. Cuando dos oficiales de la policía de gallup enfrentaron a irving dicen que huyó manejando hacia los participantes del desfile. Ambos oficiales fueron heridos cuando trataron de detenerlo. La policía dice que Irving continuó conduciendo golpeando un auto estacionado. Los testigos dicen que irving no mostró ningún remordimiento. Irving sopló tres veces el límite legal, 15 personas, incluyendo los dos oficiales, fueron transportados al hospital con lesiones menores. Martinez dice que preguntó a los oficiales antes de la tarde por qué el SUV de Irving estaba estacionado justo a lo largo de la ruta del desfile. El cree que si la policía hubiese movido a Irving antes, todo esto podría haber sido evitado. Irving conducía con una licencia suspendida en el momento por un cargo anterior de DWI. Sus dos pasajeros fueron detenidos y llevados al centro de desintoxicación en Gallup.

Se ofrece una recompensa de $5,000 por información sobre las muertes de tres hombres musulmanes en Albuquerque. La policía y el FBI están investigando actualmente si el mismo sospechoso es responsable de los tres ataques y si las víctimas fueron el objetivo debido a su raza o religión. El consejo de relaciones Americano-Islámicas ofrece la recompensa por cualquier información que conduzca al arresto y la condena. Se pueden enviar consejos a través del sitio web de crime stoppers o llamen al 843-stop.

En tiempos en que la atención médica es difícil de encontrar en el estado, ahora está abierto en Albuquerque un nuevo centro médico que se enfoca en servicios medicos para la comunidad latina. Cano Health organizó una gran inauguración para su tercera ubicación esta mañana. El centro médico está ubicado en la plaza, de Rio Bravo Square, cerca de Coors y Rio Bravo. Proporcionan una variedad de servicios de atención primaria y se especializan en la atención de personas mayores. Cano ofrece citas para el mismo día y las tres locaciones estan abiertas para el publico.

Search Light Pictures comenzará a rodar la película, “Dust”, a finales de este mes. La película sigue a una madre perseguida por su pasado que se encuentra con una presencia amenazadora y debe proteger a su familia, todo mientras se encuentra atrapada por severas tormentas de polvo. El equipo de la película estará filmando en y alrededores de stanley, santa fe y galisteo. Los funcionarios dicen que la producción empleará a más de 300 Nuevo Mexicanos.

La compañia de chocolate, Hershey’s dice que tendrán muchos dulces para halloween este año

Hace unos días, el fabricante de chocolate había dicho que tendriá problemas para satisfacer la demanda de chocolates devido con los problemas de la cadena de suministro de la guerra Rusia-Ucrania y el trabajo. Pero la compañía ahora dice que priorizará hacer suficientes dulces de trick-or-treat. Halloween compone sólo el 10 % de sus ventas anuales.