Los organizadores de balloon fiesta están conmemorando cómo comenzó todo hace 50 años. Hoy los globistas se reunieron en el centro de coronado, donde despegaron los 13 pilotos originales. Por el 50 aniversario tubieron a tres de los trece pilotos originales presentes. Denise Wiederkehr se subio en el globo de su padre matt durante la fiesta original. Ella representó a su papá esta mañana y voló su globo original.

Balloon Fiesta comienza oficialmente mañana,pero los niños en el metro tienen su propio primera dia hoy. Esta mañana, Albuquerque Aloft fue a casi 200 escuelas a través de la ciudad para que los niños vean los globos inflados de cerca. Pudieron hacer preguntas a los pilotos y a los miembros de la tripulación sobre los globos. Los maestros dicen que cada año, los niños esperan este dia con ancias, dicen que sus estudiantes se emocionan para el famoso evento de nuevo méxico.La primera ascensión masiva para el público en general será mañana a las 7 a.m.

Con miles de visitantes esperado la fiesta del globo, los restaurantes locales están preocupados por la continua escasez de personal que afectará la época más ocupada del año. Muchos restaurantes no tienen suficientes trabajadores para atender a todos los turistas que vienen a la ciudad. Historic church street cafe en Old Town normalmente tiene alrededor de 60 empleados trabajando durante la fiesta del globo, pero este año, solo tienen 35. La asociación de restaurantes de Nuevo México está animando a las personas a ser pacientes con el personal de los restaurantes durante el evento. Durante la fiesta del globo en el 2019 se gastó 18 millones de dólares en comida y bebida.

No todos los negocios de marihuana recreativa están siguiendo las reglas. Desde que comenzaron las ventas recreativas en Abril el control de cannabis ha realizado unas 100 inspecciones. Dicen que hay negocios que no cumplen pero no nos dicen exactamente cuantos. Una de las razones porque hay suspensiónes es si las empresas no ingresan su producto en los estados de semilla a la venta de software. Las plantas se rastrean ya sea que vienen de Nuevo México o fuera del estado. Si los negocios se olvidan de las reglas la división de control de cannabis primero trata de ponerlos de nuevo en un buen camino.

Otro festival hizo su regreso después de una pausa por la pandemia. El festival anual de artes y artesanía de Río Grande ha regresado a la gran carpa blanca de sandia resort and casino por primera vez desde 2019. El festival acoge a 200 artistas que tienen la oportunidad de mostrar su trabajo. El festival va hasta el 9 de Octubre. Los boletos cuestan $13 y los niños son gratis.

Una organizacion sin fines de lucro espera ayudar a las familias de Nuevo México a compesar los costos de la creciente inflacion

La iniciativa libre estaba repartiendo tarjetas de regalo de $50 a los residentes en el mercado el paisano hoy. Es parte de su campaña nacional “El verdadero costo de Washington”, que busca concientizar lo que dicen son políticas federales que aumentan los costos de los artículos diarios. Las organizaciones dicen que la inflación está afectando especialmente a nuevo méxico. La iniciativa libre dice que los hogares locales están pagando alrededor de $600 dólares por mudanza al mes para vivir.