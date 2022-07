El jurado pronto comenzará a deliberar la suerte de Fabian Gonzales en el asesinato de Victoria Martens, de 10 años. Antes de los argumentos de cierre esta tarde la madre de victoria subió al tribunal. Michelle Martens lleva al jurado a través de lo que recuerda aquella noche de Agosto 2016. Ella habló de un ataque repentino y violento por parte de Jessica Kelley en medio de la noche y luego se dio cuenta de que su hija habia muerto y confrontando a Kelley. Martens testificó que Gonzales, acusado de ayudar a desmembrar a su hija, estuvo con ella la mayoría de la noche y ambos se despertaron cuando Kelley los empeso a atacar. Golpeando a Michelle con un marco de foto. Ella dice que huyeron del apartamento y llamaron a la policía. No fue hasta más tarde esa mañana que se dieron cuenta de que victoria estaba muerta. Pero los fiscales cuestionaron ese testimonio, consiguiendo que martens confirmara que ella no podía estar segura de lo que Gonzales estaba haciendo toda la noche, después de que la policía alego que Victoria ya estaba muerta. Mientras tanto, la defensa trata de convencer al jurado de que Kelley es la única responsable de asesinar y desmembrar a Victoria. Durante las clausuras, de Stephen Aarons, trató de desacreditar la prueba de ADN en el caso y le dijo al jurado que no tomaran una decisión únicamente basada en la emoción. Michelle Martens estaba saliendo con Gonzales un mes antes de que victoria fuera asesinada. Los fiscales dicen que aunque no haya matódo a la niña, fue su estilo de vida lo que condució a su asesinato, y es por eso que se le acusa de abuso infantil imprudente con resultado en la muerte. El jurado tendrá que deliberar 9 cargos en total,

el cargo de abuso infantil manipulación de pruebas y conspiración. No está claro si el jurado comenzará las deliberaciones el Lunes.

Otro de los trabajadores de primeros auxilios de Bernalillo quien murio en un accidente de helicóptero a principios de este mes fue honorado esta mañana. Los miembros de la comunidad se reunieron en el Pit esta mañana para el servicio de BCSO subalguacil Larry Koren. Se reprodució una colección de imágenes en vídeo que destacan la vida de Koren. El alguacil manny gonzales recordó la persona increíble que era Koren y su dedicación a servir a su comunidad, específicamente a través de su trabajo con la unidad aérea. También anuncio que anoche koren y lt. fred beers recibierón un premio internacional por su rescate en el Sandia Peak Tram a principios de este año. Otros destacan cómo koren nunca dudo en ayudar a otros los servicios para el teniente matthew king de BCFD y el diputado de BCSO michael levison serán este próximo Lunes y Miércoles.

Treinta de los animales en el BioPark recibieron su vacuna contra el COVID-19. El BioPark ha continuado tomando medidas preventivas para proteger a sus animales contra el COVID-19 desde 2020 y ha estado vacunando a animales específicos en función de sususceptibilidad. Aquellos que son más vulnerables al virus incluyen leopardos de las nieve, cheetahs y gorilas. Las vacunas no son nada nuevo en el Biopark y son solo una parte del programa de atención preventiva del BioPark, que también incluye exámenes de sangre, rayos x, ultrasonidos y atención dental.

Los maestros que todavía tienen préstamos estudiantiles para saldar tienen hasta el primero de agosto para solicitar el perdon de deudas a través del estado. Es parte del programa de pago de préstamos para maestros. Los maestros con licencia que trabajan en campos de alta necesidad podrían obtener hasta $6 mil dólares al año durante dos años para ayudar a pagar préstamos federales. Más de 600 maestros aplicaron el año pasado y se aprobó un aumento de $3 millones de dólares para este año.

Los exterminadores dicen que están viendo más plagas esta temporada, especialmente de hormigas. Las llamadas de hormigas aumento en un 15%. Están viendo más llamadas del Noroeste de Albuquerque y del área de North Hills de Rio Rancho. Es típico que las hormigas salgan durante los meses de verano, pero una temporada temprana del monzón y un invierno calido han contribuido a los insectos adicionales este año. Las quejas de moscas y mosquitos también han aumentado este año en Albuquerque. Las hormigas suelen desaparecer en otoño.

El campamento Alianza Sports, arranco con mucha fuerza esta semana. Con entrenadores de colombia y ex jugadores de futbol procecional los niños pudieron experimentar entrenamientos que no solo los ayudara fisicamente pero tambien en su persona.

“Tenemos una gran oportunidad enfrente hai chicos con mucho talento, ahi chicos que hoy requieren tambien un poco mas de orientacion externa temans que tienen que ver con su entorno, con su parte emocional, con su parte mental eso es un trabajo de analisis y de diagnostico que hemos echo y que seguramente en la medida que los campamentos todos los permitan seguirmemos fortaleciendolos.”

“La idea principal es tratar de traer los conocimientos no solamente para que ellos tangan informacion que les permita estar mas cerca de realizar sus sueños y no ademas formarce como grandes seres humanos, como grandes personas que aporten en mucho valor a la sociedad asi que damos las gracias.” Dice Carlos Valdez ex jugador de futbol y entrenador.

Hacer un impacto en la comunidad es lo que david certáin queria ser, con el 80% de los ninos quienens participan son vecados.

“El campamento va excelente, esta excediendo todas nuestra expectivas tenemos casi 100 niños en este momento trabajando con los profesores..logramos que casi el 80 porciento de todos los niños fueran vecados, osea que eso nos da mucha alegria el efonque ha sido mucho la parte de agilidad y mental y emocional,” dice David Certáin fundador de Alianza Sports.

El campamento termina hoy, pero certáin ya esta trabajando en tener otro campamento en el otoño o la primavera del proximo año.