Estamos conociendo más sobre lo que llevo a dos tiroteos de la policía en Albuquerque. Ese incidente involucró a Donovan Bookout, el hombre que la policía dice que disparó y mató a un guardia de seguridad,en el hotel Ambassador Inn, en Marzo. Cuando llegó la policía, huyo llevando a la policia a una persecución. La policía dice que durante la persecución bookout condució la camioneta robada al oeste en candelaria. Luego, llego a un estacionamiento cercano, bookout salio y disparó a los oficiales. Los oficiales y el sospechoso intercaviaron disparos. Nadie resultó herido en el tiroteo. Bookout eventualmente se entrego. La policía explico que an tenido problemas con bookout antes. El mes pasado fue acusado de homicidio en primer grado, cargos por el asesinato del guardia de seguridad Heath Mora. También es acusado de robo armado, agresión agravada a un oficial, y delincuente en posesión de un arma de fuego. Estará en la cárcel hasta su juicio. Los oficiales involucrados en el tiroteo están de regreso al trabajo.

La sospecha de empesar un incendio tiene largos antecedentes penales y permanecerá tras las rejas hasta el juicio, pero ahora se cuestiona si es competente para soportar el juicio. Cristina Noble fue arrestada la semana pasada acusada de provocar intencionalmente una docena de incendios cerca de la segunda calle y woodward y luego pelear cuando un oficial intentó arrestarla. Hoy en el tribunal y los fiscales le pidieron a la juez Lucy Solimon que manteniera a noble encerrada diciendo que es demasiado peligrosa para ser liberada. La juez acepto. Los antecedentes penales de noble se datan desde el 2008 e incluyen daños a la propiedad y otros delitos relacionados con incendios.

Una noche de terror en Santa Fe después de que prendio un incendio. Los bomberos de Santa Fe compartieron este video en Facebook. El incendio prendio cerca de Siringo y St. Francis. Las tripulaciones pudieron controlar el incendio y estubieron en la escena durante tres horas. Sólo se quemó alrededor de la mitad de un acre ninguna información sobre la causa actualmente está bajo investigación. Los bomberos le recuerdan al público que tenga cuidado cuando se trata de los incendios.

Los funcionarios forestales han determinado la causa del incendio en Calf Canyon. Dicen que fue causado por un monto que fue quemado y se mantuvo ardiendo bajo la tierra a través de tres eventos de nieve. Llegó a la superficie en Abril y eventualmente se combinó con el fuego Hermits Peak. El incendio a quemado más de 312 mil acres con una contención del 47%. Algunas buenas noticias en el condado de mora, porque se reducen más evacuaciones. Chacon está ahora en estado establecido, que significa que ninguna comunidad en ese condado está bajo evacuaciones.

Triple A espera que más de 39-millones de estadounidenses viajen al menos 50 millas durante el fin de semana feriado. Se espera que 35 millones conduzcan a su destino, a pesar de los altos precios de la gasolina. El promedio en nuevo méxico es de alrededor de $4.32 el galón, 28 por ciento menos que el promedio nacional. Muchos viajeros, podrían experimentar vuelos más llenos este fin de semana. Hay aproximadamente un 13% menos de vuelos disponibles durante los próximos meses, en comparación con antes de la pandemia. Delta reducirá su programa en cien vuelos por día, en parte debido al aumento de casos de covid. Las limitaciones de personal obligaron al director ejecutivo de southwest a reducir su horario de aerolíneas en un 7%.

La campaña “take a ride on us” ofrece descuento de viajes en uber este fin de semana feriado. Mil viajes de uber están disponibles a partir de hoy al mediodía, hasta las 3 a.m. del Martes 31 de Mayo. Las personas pueden tener un descuento en un viaje utilizando el código “memorial 22“. Cada código es válido para dos viajes por persona $10 de descuento por viaje. Solo un recordatorio: el crédito no se puede utilizar para uber eats y no cubre tips para el conductor.