Muhammad Syed fue acusado hoy por las muertes de Muhammed Afzaal, Aftab Hussain y Naheem Hussain en tres incidentes diferentes a principios de este año. Syed es también el principal sospechoso en el asesinato de Mohammad Ahmadi en Noviembre de 2021. Syed permanecerá en custodia hasta el juicio. Lo que no se ha revelado en este caso es un motivo.

El distrito alerto a los padres esta mañana que la policía de APS se enteró de la posible amenaza a la escuela secundaria sandia anoche. Sin embargo, un padre dice que no recibió el correo electrónico hasta las 10:30 am, horas después de enviar a su hijo a la escuela. El se pregunta por qué el distrito esperó tanto tiempo para decirle. Las escuelas públicas de Albuquerque dicen que la amenaza de anoche no fue considerada creíble. En su correo electrónico a los padres, APS dijo que investiga todas las amenazas pero “ya no hablan sobre las amenazas que se determinan que son falsas”. Si los padres no hoyen nada de APS, el distrito dice que los padres deben asumir que es seguro ir a la escuela.

El regulador ambiental de Nuevo México advierte a los legisladores estatales que los contribuyentes podrían continuar en el gancho por la contaminación del agua subterránea que migra desde dos bases de la fuerza aérea. El departamento de defensa de los estados unidos demandó al estado en el 2019, afirmando que Nuevo México no tenía la autoridad para obligarlo a limpiar lo que se ha denominado como químicos. Las plumas de compuestos de PFAS se están moviendo y el secretario de medio ambiente james kenney dijo el Jueves que es un problema económico y medioambiental urgente. La EPA dijo recientemente los compuestos de PFAS encontrados en el agua potable son más peligrosos de lo que se pensaba antes y presentan riesgos para la salud incluso en niveles bajos.

La autopista 180 entre Silver City y Cliff habre de nuevo, después de sufrir daños por inundación. El departamento de transporte de Nuevo México publicó estas fotos hoy que muestran las reparaciones completas. El camino conecta a Silver City con Cliff. El cierre impidió que muchos niños fueran a clases. El camino fue severamente dañado el Martes cuando las fuertes lluvias se movieron a través y el arroyo creció. Los equipos tuvieron que utilizar grandes rocas y tierra para llenar el hueco, solo para repararlo. Los ingenieros determinaron que el puente mismo esta bien. Las reparaciones permanentes se realizarán más adelante.

Una nueva obra celebrara El Old Man Gloo. Alumnos del colegio Santa Fe waldorf crearon la pintura única. Muestra a Zozobra en llamas con un guiño al equipo de béisbol de la liga menor de Santa Fe. Santa Fe fuego. El club Kiwanis y el municipio donaron los materiales. Puedes verlo en el parque Fort Marcy a partir del Martes cuando se instale.

Wil Santiago no ha peleado desde 2019. El peleador y boxeador de MMA entrenado por Jackson and Wink Academy cambiará eso cuando intente pelear a puño limpio por primera vez en su vida a la edad de 39 años. De hecho, su madre, a quien se refiere como ‘moma dukes’, fue una vez campeona de boxeo con guante de oro. Su madre falleció recientemente. Santiago dijo que su muerte fue una de las muchas muertes en un período de dos años. y es esta pelea es dedicada a ella. Su ex compañero de equipo de Jackson y Wink, Louis Palomino, vino al rescate e incluso lo animó a intentar pelear a puño limpio. Santiago peleará con david lópez en la división de las 175 libras el sábado. No sabe mucho sobre su rival, pero sabe que tiene que ser fuerte para honrar la memoria de ‘moma dukes’. La cartelera de lucha BKFC en rio rancho empieza a las 7 pm el Sábado.