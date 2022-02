La policia dice que un estudiante salio del campus de la escuela, una hora despues de que empezo el día escolar. Se encontro por lo que ellos creen es otro joven. Con quien tuvo un enfrentamiento. Ese enfrentamiento terminó con el estudiante muerto de un disparo. Pero ese estudiante fue declarado muerto en la escena y la escuela fue cerrada rápidamente. La policia dijo que no hay razón para creer que hay peligro para los estudiantes en la escuela. Sin embargo, no están diciendo que saben de qué se trato esa confrontación, o si el estudiante y el sospechoso se conocían. Pero dicen que creen tener una idea de quién es el sospechoso. la policia, aún no ha dicho el nombre del estudiante que murio ni su edad.

Tiroteos que involucran a estudiantes de escuelas

Otro tiroteo sucedio el Jueves, que tambien involucro a un niño de la escuela. Esto sucedio en el centro, Antonio Santillanes, de 19 años, fue arrestado después de que la policía dijo que él y otro adolescente tubieron una discucion en un callejón cerca de la calle Central y sexta, cerca de la escuela, Siembra Leardership Charter school. Santillanes saco una pistola y abrió fuego, pegandole a la victima varias veces. Un testigo, le dijo a la policía que Santillanes va a la escuela con él. La víctima fue llevada al hospital en estado crítico.

La policía estatal está investigando un tiroteo que involucra a un oficial, esta vez en el condado de Socorro. Los detalles son limitados, pero esto es lo que sabemos por ahora. La policía estatal dice que involucra a la oficina del alguacil del condado de socorro y sucedió en la U.S 60 al sur de Veguita. Los agentes están bien, al igual que el sospechoso. Los actualizaremos cuanto tengamos mas detalles.

La policía está investigando un homicidio durante la noche en el centro de Albuquerque. La policía recibió una llamada de un guardia de seguridad alrededor de las 2 a.m. Cuando descubrio a una persona en el suelo cerca de la intersección de la primera calle y Tijeras. El hombre estaba muerto cuando llegaron los oficiales y tenía una herida de bala. En este momento, la víctima no ha sido identificada y no hay información sobre un posible sospechoso. La investigación está en curso.

Un ex empleado de la escuela de Nuevo Mexico acusado de abusar a múltiples estudiantes se ha declaro no culpable en los tres últimos casos. Robert Apodaca está acusado de abusar a dos niños que tenían solo 8 años en ese momento y de abusar y agredir sexualmente a otro que tenía 14 años. Las tres víctimas lo denunciaron en Enero. Dos de las alegaciones surgen cuando trabajaba en la escuela católica Santo Nino en Santa Fe. Apodaca también es acusado de conducta sexual criminal desde 2019, mientras trabajaba en la escuela comunitaria Gonzales. Hoy, Apodaca se declara no culpable de los tres cargos más nuevos. El está detenido por el caso en el 2019.

La ciudad de Santa Fe realizará una feria de trabajo para los adolescentes mañana por la tarde

Sucederá de las 12 a 3 p.m en el centro para adolescentes the club en Santa Fe place mall. Hay más de 90 puestos disponibles para el programa de verano del 2022 de la ciudad. Los adolescentes deben tener entre 16 y 18 años para aplicar.