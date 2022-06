La decisión de la corte suprema no afectará a Nuevo México de la misma manera que a los estados alrededor porque nuevo méxico derogó la prohibición del aborto el año pasado. Pero se espera que los servicios de aborto en Nuevo México vean un gran flujo de pacientes de otros estados. El director de asuntos públicos de Planned Parenthood dice que con muchos estados alrededores a punto de promulgar prohibiciones del aborto, ya han visto un aumento significativo en los pacientes y solo esperan que cresca más. La directora de asuntos públicos, kayla herring, dice que después de que texas aprobó el proyecto de ley 8 del senado el año pasado que restringe los abortos, vieron un aumento dramático de pacientes de Texas. Un salto de alrededor de 400 pacientes a diezmil-setecientos pacientes en el año despues de que paso la ley. Nuevo México permite el aborto en todas las etapas del embarazo según el CDC 3,942 abortos se realizaron en Nuevo México en 2019. Con la revocación de la prohibición del aborto en 2021 aquí no hay leyes en los libros que lo prohíben y las organizaciones hablaron hoy sobre la realidad del papel de Nuevo México en la región. Según el centro para la libertad reproductiva, entre esos estados se encuentran, Texas y Oklahoma que tienen una de las prohibiciones más restrictivas vigentes actualmente prohibir el aborto después de las seis semanas. El aborto sigue siendo legal en Kansas y Colorado. El director de asuntos públicos de planned parenthood dice que no les sorprendió la decisión del tribunal supremo y que se han preparado para el aumento de mas pacientes durante los meses que vienen.

A pesar de la declarción, el aborto sigue siendo legal en Nuevo México

El año pasado, la gobernadora Michelle Lujan grisham firmo la eliminacion de la ley que decia que los abortos eran ilegales en Nuevo Mexico. La ley ha sido inaplicable en Nuevo México desde la década de 1970, cuando la corte suprema de los estados unidos emitió su decisión Roe vs Wade. Pero los patrocinadores del proyecto de ley presionaron por la revocación, diciendo que querían mantener el aborto legal si la corte suprema alguna vez anulaba la falla, como vimos hoy.

Una investigación está en marcha después de que un oficial de policía de farmington le disparó a un sospechoso que lo golpeo con su auto. Sucedió anoche en el vecindario al norte de la calle principal y la carretera Sullivan. Los detalles son limitados, pero la policía dice que el oficial detuvo un vehículo y cuando el conductor trato de huir golpeo al oficial con el auto. Ahí fue cuando el oficial disparó su arma. El oficial fue tratado por lesiones menores. El vehículo del sospechoso fue encontrado a pocas cuadras de distancia. Dos personas adentro del auto no resultaron heridas.

Fustración y ira, así se sienten las personas que visitan la oficina del seguro social de Albuquerque en el centro. Hartos del tiempo de espera. Cualquiera que conduze por la oficina del seguro social por la avenida lead todos los días ve largas filas que envuelven alrededor del edificio. Hoy hablamos con personas que dicen que esperan en fila durante horas y a veces nunca son vistas. Una mujer nos dijo que ayer estuvo en la fila durante 4 horas y se fue a su casa con una quemadura solar y deshidratada. Algunas de las personas en línea con las que hablamos nos dijeron que intentaron hacer una cita, pero nunca lograron comunicarse con nadie. La administración del seguro social nos dijo que la gente no puede hacer citas en su sitio web sólo por teléfono. También dijeron que la mayoría de los servicios no requieren que la gente entre a sus oficinas

las personas pueden solicitar beneficios y más en línea y por teléfono por supuesto si las personas pueden llegar a ellos. La administración del seguro social nos dijo que están trabajando para obtener más espacios disponible en la oficina del centro y más personal para ayudar. Algunos en línea hoy dicen que este no es su primer día esperando en la línea. se fueron a las pocas horas por el calor y por problemas médicos. El edificio permite a los que esperan en línea utilizen los baños y las fuentes de agua.

El congreso envía un compromiso histórico sobre la violencia armada

La cámara se prepara para votar sobre una nueva legislación de control de armas poniendolo un paso más cerca para convertirse en ley. La legislación bipartidaria mejorará la verificación de antecedentes de armas para personas menores de 21 años. Reserva 750 millones de dólares para dar a los estados que implementan leyes de bandera roja diseñadas temporalmente para personas consideradas peligrosas y cierra el llamado la fuga del novio, negandole la compra de armas a alguien que ha sido condenado por abuso doméstico, pero vive fuera de la casa de la víctima. El senado aprobó la medida 65 a la 33 anoche. 15 republicanos estaban entre los que votaron sí en el proyecto de ley.

Dos meses después de que el cannabis recreativo se haya legalizado en el estado, algunas tiendas de marihuana están tratando de superar los límites de las leyes de zonificación de la ciudad. En este momento, las tiendas de marihuana del estado tienen leyes de zonificación en Albuquerque que deben estar al menos 600 pies de separación. Pero los dueños de dos negocios están tratando de convencer al municipio para que les otorgue excepciones para construir tiendas en áreas donde ya hay tiendas de marihuana. Uno en san mateo cerca de candelaria, el otro es en menaul cerca de san pedro. Argumentan que no afectará el vecindario cercano y en un caso dicen que el callejón detrás del negocio ofrece protección a los vecinos. El examinador de audiencias de zonificación tendrá una decisión por escrito para ambas tiendas en los próximos 15 días.