La policia de Albuquerque está revelando nuevos detalles sobre un tiroteo en julio que involucro a un oficial y dejó a un sospechoso muerto. El 20 de Julio, la policía respondió a los apartamentos de Wendel Tagle, de 43 años, en cibola loop por una llamada de violencia doméstica. La policía habló con tagle y su esposa, ambos dijeron que estaban estresados por el trabajo y sus finanzas. La policía no tuvo motivos para creer que Wendel o su esposa tenían pensamientos homicidas o suicidas, por lo que se fuieron. Al día siguiente, estalló otra pelea entre la pareja. La policía dice que tagle trató de estrangular a su esposa y cuando ella trató de escapar, le disparó en la pierna. Ella logró escaparse y esconderse en algún lugar de su complejo de apartamentos ahí fue cuando tagle fue a buscarla, apuntandole el arma a otros residentes. Los oficiales llegaron y confrontaron a tagle, diciéndole que soltara el arma. Ahí es cuando el oficial Robert Sanchez disparó a tagle, golpeandolo y lo matandoló. Se encontró un arma a los pies de tagle cuando el oficial se le acerco. También se encontraron casquillos dentro del apartamento y justo afuera del apartamento bajo una escalera.

Un K9 del Alguacil del Condado de Bernalillo se está recuperando después de ser apuñalado anoche por un sospechoso durante un enfrentamiento con el SWAT. Los agentes dicen que el perro herido, Nordy, fue apuñalado con un cuchillo de 8 pulgadas y su condición es estable. Solo ha estado trabajando con el alguacil del condado de bernalillo durante 6 meses. Dicen que sucedió mientras estaban tratando de bajar a Jebrene García de 40 años de un remolque en el valle del sur. Dicen que garcia quito una unidad de aire acondicionado de una ventana delantera con su sobrino y entró a la residencia. Según el alguacil, era el lugar de el ex novios de su hermana. El se armó con el cuchillo y luego hubo una pelea entre garcia y algunas de las personas adentro que luego escaparon. Llamaron a un equipo del swat y de intervención de crisis. El alguacil dice que garcía se negó a salir y se agitó. Cuando se volvió más agresivo, un manejador de K9 liberó a Nordy en el remolque. Momentos después cuando salio estaba herido. Garcia fue arrestado esta mañana alrededor de las 8 am cuando salia de su casa. No está claro si su sobrino enfrentará algún cargo.

Jebrene Garcia está siendo acusado de robo agravado, agresión agravada con arma mortal, agresión, resistencia y evasión de un oficial, heridas a un perro policíal y agresión agravada a un oficial de la paz.

El fiscal del distrito del condado de Valencia está solicitando la revocación de la libertad condicional

Antes del presunto asesinato de rosario zito durante un robo sylvan alcachupas se declara culpable de un robo en 2020 en un Speedway en Los Lunas. Le dieron libertad condicional supervisada y sin tiempo de cárcel. En Agosto alcachupas fue detenido después de ser sorprendido conduciendo un auto robado con heroína. Eso debió haber activado una moción de violación de la condición condicional pero no lo hizo. Preguntamos a el DA. de valencia por qué no presentaron una moción entonces. no respondieron esa pregunta, pero ayer presentaron una moción de revocación basada en el asesinato. Le piden a un juez que le de una sentencia completa de 6 años

Un medicamiento aprobado primero para tratar un virus diferente podría ayudar a las personas con viruela del mono

Investigadores británicos en la Universidad de Oxford están probando la droga, inicialmente desarrollada para la viruela se llama Tecovirimat. Los científicos están reclutando 500 pacientes con viruela del mono para la prueba. La mitad recibirá el medicamento durante 14 días… la otra mitad recibirá un placebo. En estudios anteriores con animales, la droga acelero la recuperación al mismo tiempo que detuvo la propagación del virus. Si las pruebas van bien, el medicamento podría distribuirse tan pronto como seis meses.

El otoño esta cerca y eso significa que la diversión y los espantos están de vuelta en California

Disney está dando un salto con el regreso de los eventos de Halloween, a partir de hoy. Disneyland California adventure y Disneyland resort se están adornando con decoraciones temáticas de Halloween. Los personajes de disney también estarán disfrazados. Los parques tienen una variedad de eventos espeluznantes que se realizarán hasta finales de octubre.

Esta noche se realiza la quemadura 98 de Zozobra en Santa Fe. Las puertas abren a las 4 pm en el parque Fort Marcy. Tenga en cuenta los cierres de carreteras alrededor del parque comienzan a las 3 pm. Los invitados no podrán estacionarse en el lugar o en el vecindario alrededor, pero hay una opción gratuita de estacionamiento y viaje desde las ubicaciones de la línea de autobús y el railrunner. Los boletos de admisión general son $25 dólares. Los residentes de nuevo méxico obtienen un descuento de cinco dólares en todos los boletos los niños menores de 10 años son gratis.