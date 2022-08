Comenzamos con una historia en desarrollo. Hay una busqueda en el bosque en este momento de un hombre que apuñaló a una mujer repetidamente a lo largo de un sendero del bosque. Los agentes dicen que fue un ataque al azar y que la mujer está sufriendo lesiones que amenazan su vida. Sucedió cerca de la segunda calle y Woodward. El bosque se ha saturado de diputados y policías que buscan a este hombre que consideran extremadamente peligroso. Dicen que el ataque de esta mañana fue aleatorio y no provocado. La víctima, una mujer que solo caminaba o corría por la zona. Uno de esos testigos tomó esta foto del sospechoso antes de huir. Lo muestra huyendo en un scooter. Los agentes creen que se a cambiado de ropa y ahora podría estar vestiendo con pantalones cortos caqui. Los agentes inmediatamente comenzaron a buscar en el área. Poco después encontraron un incendio que creen que comenzó este mismo sospechoso, pero hasta el momento no lo han podido encontrar. La oficina del alguacil del condado de bernalillo, está compartiendo esta foto en las redes sociales y mucha gente está comentando que han visto a este hombre antes. Es conocido por llevar cuchillo o machete y ha sido violento con personas. El incidente tiene a la gente asustada. Los agentes dicen que si ves a este hombre no te acerques a él, y llama al 911. Los agentes dicen que es claramente peligroso y están trabajando para capturarlo rápidamente.

Los funcionarios del condado de Bernalillo celebran la finalización de la primera fase del proyecto de re-construcción de Bridge Boulevard. La fase uno va desde Coors y Tower hasta el puente justo al oeste de Goff. Incluye la adición de más carriles de tráfico nuevas aceras y carriles para bicicletas un mejor sistema de drenaje para aguas pluviales y nueva iluminación en el área. Pero algunos residentes del área no están muy felices con el proyecto. Ya que el tráfico ahora está desviado a través de una calle del barrio los funcionarios organizaron un corte de liston para el proyecto de 21 millones de dólares esta mañana.

Los distritos escolares dicen que un aumento en los salarios de los maestros aprobados este año está funcionando

El pago base subió $10,000 dólaresy dependiendo del nivel y la antigüedad, algunos maestros están recibiendo aumentos de salario extra. El PED ha visto un aumento del 300% en las nuevas licencias de profesor expedidas desde Enero. Más recientemente, han emitido 22 mil nuevas licencias para maestros con unas 14 mil más pendientes. Si se aprueba, el estado habrá licenciado a más de 35 mil nuevos maestros en los primeros 8 meses del año. El salario promedio de los maestros en Nuevo México es alrededor de 64-mil dólares.

Un vecindario de Albuquerque pronto tendrá un espacio único para chefs locales y negocios de alimentos. Los funcionarios iniciaron la cocina Central de Barelas hoy en la esquina de 4th y Bell. Será el nuevo hogar del street food institute una cocina e instalación de capacitación. La instalación de 11-mil pies cuadrados tendrá una cocina comercial, aula de culinaria y espacio para eventos comunitarios. Todo fue echo posible gracias a una asociación sin fines de lucro, the Street Food Institute y Home-Wise.

Ultimo festival de verno

El final de summerfest del verano se celebra este fin de semana. Habrá una línea de camiones de comida y varias bandas. Está pasando en ventana ranch community park y el sábado de 5 a 10 p-m.

Meses después de cultivar chile verde y rojo en la estación espacial internacional los organizadores del proyecto dicen que todavía están viendo el éxito. Jacob Torrez, que trabajó en el proyecto, dice que consideraron en chile un cultivo muy adaptable. El unico retraso, es que toma mas tiempo para crecer en el espacio. Sin embargo dicen que todavía es perfecto para enviar misiones más largas. Tras su éxito, un nuevo proyecto financiado por la nasa, está orientado a hacer crecer a chile en el mundo. Para demostrar además que el cultivo puede adaptarse a muchos ambientes diferentes y demostrar además que es perfecto para crecer en el espacio. El equipo enviará semillas de chile para que usted cultive la cosecha. Torrez dice que aunque la cosecha se cultiva en Nuevo México, todavía quieren que los Nuevos Mexicanos participen. Torrez dice que las escuelas también pueden participar cultivando pimientos en sus salones de clase.