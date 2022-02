La comunidad de Socorro está preocupada por lo que un grupo de adolescentes puede hacer . La policía dice que los estudiantes de la escuela secundaria pasaron una arma en un partido de baloncesto el Viernes, pero en lugar de ir a la cárcel esa noche, se fuieron a casa. Sucedió en el partido de baloncesto de niñas de la escuela secundaria. Algunos estudiantes hicieron lo correcto y reportaron el incidente. Los niños fueron confrontados y le quitaron el arma. Pero no terminaron en la cárcel. Socorro no tiene su propio centro de detención de menores por lo que tienen que buscar fuera del condado. Durante las próximas horas la indignación en la comunidad creció con padres y miembros de la comunidad preocupados. Con los niños no en la cárcel, dejó la puerta abierta para causar aún más problemas en toda la comunidad. Según el alcalde, uno de los niños podría estar vinculado a otros incidentes después de su liberación esa noche, incluyendo el robo en un montón de automóviles en un motel local y la destrucción de ventanas. En este punto dos estudiantes, de la escuela secundaria han sido acusados y ahora están detenidos, pero hasta 5 pueden estar involucrados. Eso tiene a los miembros de la comunidad al borde y molestos. Pero la policía no culpa, al sistema. El alcalde de socorro también expresó preocupación por las leyes para menores. Después de que el arma fue descubierta el viernes pasado, el juego fue cancelado y el edificio evacuado.

Darian Bashir mató a jackson weller en 2019 fuera de un bar de nob hill. fue sentenciado a principios de este mes, a cadena perpetua por el delito, que es básicamente 30 años. Hoy se supone que bashir iba a ser sentenciado por un tiroteo 3 meses antes, donde las balas se acercaron peligrosamente a los oficiales. Se enfrenta hasta 3 años, pero hubo alguna confusión sobre la aparición de bashir hoy ya que ya fue transferido a la prisión de los lunas. Ahí es cuando los fiscales explicaron que esta sentencia podría ser un punto mudo cuando usted factora el tiempo cumplido. El abogado de bashir dijo que estaba dispuesto a aceptar su aparición, pero la juez dice que aún quiere pasar con una sentencia formal y que este ante un juez. Eso probablemente sucederá en las próximas semanas.

Tobias Gutierrez es acusado de apuñalar a 11 personas durante un par de horas a lo largo de la calle Central el Domingo. La policía dice que le encontraron un cuchillo grande cuando fue arrestado. También creen que los ataques fueron al azar. Los fiscales le pidieron a un juez que lo mantenga encerrado, argumentando que es peligroso y que ninguna condición de libertad mantendrá segura a la comunidad.

La ciudad tenía nueve artículos prioritarios para la legislatura y cinco se terminaron. Eso incluye cosas como asistencia para el monitoreo del tobillo, mejoras para delitos violentos y delitos con armas, y aumento de financiación para el sistema judicial, que incluye un juez adicional en el metro, algo que la ciudad dice que se necesita. Los funcionarios también aplaudieron la financiación estatal de un programa de intervención de violencia y el proyecto de ley chop shop para ayudar a combatir el robo de automóviles. keller dice que no consiguieron lo que querían para hacer frente a la falta de hogar y la puerta giratoria en el sistema de justicia penal, pero continuará el trabajo para abordar esos problemas.

Cuatro centros comunitarios del condado de bernalillo están organizando campamientos divertidos para niños este día de los presidentes. El lunes 21 de febrero, los centros comunitarios de Paradise Hills, Westside, Mountain View y los padillas están organizando un campamento de un día para niños en kindergarten hasta el octavo grado de 7 am a 6 pm. cuesta $12 dólares por niño, los funcionarios dicen que los niños necesitarán traer su propio almuerzo y bocadillos.

Niño ayuda a la policía de Fayetteville a encontrar a un hombre desaparecido

La policía agradece a un niño de cinco años por su ayuda para encontrar a un hombre desapareciado con alzheimer. La policía de Fayetteville había estado buscando por horas a un anciano que había desapareciado después de alejarse de su casa. Mientras iba de puerta en puerta, se encontraron con Ezekiel Mcculley, quien les dijo que había visto a un hombre en el bosques detrás del patio de recreo de su escuela durante el recreo. En el preescolar de Ezequiel, los funcionarios le dieron a él y a sus compañeros galletas e insignias y también recordó a los niños la importancia de hablar con la policía, tal como lo hizo su amigo.