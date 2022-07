Jessica Kelley tomó el tribunal hoy contra su primo Fabian Gonzales. Gonzales es acusado de crear un hogar peligroso para victoria martens, lo que llevo al asesinato de la niña de 10 años. Una vez más, la defensa intentó demostrar que kelley no es más que una mentirosa interesada. La defensa siguió con Kelley sugiriendo que se inventó la historia sobre un hombre desconocido que mató a victoria porque quería un trato de declaración como el que consiguió Michelle Martens. Por supuesto, Kelley afirma que un extraño entró en el apartamento y estranguló a Victoria para vengarse de Fabian Gonzales en 2016, y le dijo que necesitaba limpiar la escena y la amenzo. La niña de diez años fue asesinada el día de su cumpleaños. Los fiscales creen que gonzales ayudó a disponer del cuerpo cuando él y Michelle Martens llegaron a casa esa noche. Es acusado de abuso infantil imprudente con resultado en la muerte acusado de traer a su prima Kelley y poner en peligro a la casa de su novia con su estilo de vida. Los fiscales luego pusieron a Kelley de nuevo en el podium y le preguntaron por qué no le dijo a la policía lo que sucedió esa noche en vez de saltar del balcón para escapar. Gonzales reclama que no habia ningun hombre desconocido y fue Kelley quien estranguló a victoria y actuó sola al tratar de deshacerse del cuerpo. Dice que no sabía del asesinato de victoria hasta después de que llegó la policía. Kelley ya ha sido sentenciada a 44 años en este caso pero solo tendrá que cumplir la mitad de eso. Kelley ha admitido que trató de esconder el cuerpo y de le predio fuego. En un momento, Kelley dijo que si podría intercambiar lugares con Victoria, lo haría.

Un hombre acusado de homicidio vehicular permanecerá tras las rejas hasta el juicio a pesar de su argumento hoy, que él no fue el unico que causo el accidente. Jesús Ramírez Olivas está acusado de conducir a 100 millas por hora en diciembre y de chocar contra otro carro cerca de Coors y Hanover matando a Christina Kear. Un juez ordenó previamente que sea retenido hasta el juicio. Hoy, su abogado pidió a un juez que lo liberará argumentando que un informe de toxicología mostró que Kear tenía drogas y alcohol en su sistema y estaba usando su teléfono celular. Ramírez Olivas tiene sin embargo un largo historial de infracciones de manejo, incluyendo conducir imprudente y evadir a un oficial. Ramírez Olivas continuará detras de rejas.

Por primera vez, el departamento de bomberos del condado de Bernalillo será anfitrión de una academia lateral. Para tener bomberos experimentados en sus rangos. Antes, las contrataciones laterales debían realizarse a la capacitación completa de 16 semanas, pero esta es una capacitación condensada de 10 semanas. Los bomberos recibirán un bono de firma de 2 mil mientras que los paramédicos recibirán un bono de $8 mil dólares. BCFD dice que la academia lateral no solo ayudará a completar sus rangos, es una buena oportunidad para que los bomberos avancen en sus carreras o cambien de un puesto de voluntarios a uno pagado. El plazo para entegrar su solicitud para la academia lateral, se vence el 30 de Julio. La academia tendrá un límite de 25 cadetes. Esta fijado para Octubre. Hemos publicado un enlace para más información en Always On.

El mes pasado los estadounidenses recibieron más de $7 mil millones de robollamadas y ahora hay un nuevo esfuerzo para detener al menos algunas de ellas. Una de las más comunes es la de las garantías de automóviles. Los funcionarios dicen que es estadísticamente posible que todos los que tienen un teléfono hayan recibido una robollamada de garantía de auto al menos tres veces. La FCC ordenó recientemente a varios proveedores de servicios de voz que no permitan llamadas robocalizadas ilegales. Ahora el fiscal general de Ohio ha presentado una demanda contra un grupo de telemarketing responsable de billones de esas llamadas estas empresas pueden enfrentar multas de millones de dólares. Mientras que la FCC persigue legalmente a las empresas, es un proceso largo.

La comoañia PNM, quiere advertir a sus clientes de una nueva estafas telefónicas. PNM ha recibido informes de estafadores que llaman como si fuera ellos. O dejan números de devolución de llamadas falsos. Los estafadores afirman que los clientes están atrasados en su facturas y amenazan con cortar la electricidad a menos que los clientes paguen con una tarjeta de regalo prepagada o con un pago digital en línea. Están exigiendo entre $200 y $500 dólares de los clientes residenciales y más de $1000 dólares de las empresas. PNM dice que los clientes también están siendo contactados por correos electrónicos. Dicen que nunca desconectan la energía sin aviso por escrito.

alianza sports quiere invitar a niños y niñas que esten interesados en futbol a participar en el campamento. David Certáin, fundador de alianza sports, explica que esta idea nacio porque su hijo le encanta el futbol. Certaín siendo colombiano sabe la diferencia y la pasion con la que se juega en ese pais. Y es cuando le pido ayuda a varios ex jugadores profesionales que vinieran a entrenar a mas niños aqui en nuestra ciudad.

“Y de hai empese a hablar con Pache con Carlos y empesamos a crear todo este projecto, para que ellos puedan venir aca y entrenar a mas niños en nuestra comunidad. Tambien para que sabemos que mucha parte de la comunidad Latina nosotros desafortunadamente no tiene los fondos la economia para comprar el campamento. Pero hai muchas vecas disponibles ahora por medio de varias compañia entan regalando vecas” dice David Certáin.

Certáin no quiere que el dinero sea un obstaculo para nadie han estado trabajando con muchos negocios locales y han obtenidos 60 becas, que estan disponibles para aquellos niños que lo nececitan. Este campamento sera una experiencia única ya que traeran a ex jugadores profesionales de fútbol. Los entrenadores no solo estaran entrenano lo fisico sino tambien mejorar al jugador en muchos aspectos que lo ayudaran en su vida.

“A medida que pasan los dias, tengan mas confianza y en un periodo mas largo en su dia a dia no solo dentro de un campo en sus juegos es sus. Tambien en su vida tengan la posibildad de que todo es como un proceso no,” dice Julián Viáfara.

“El futbol no sola mente es eso el futbol tiene otro componenetes como el componente emocional el componente socioafectivo el componete mental quines rodean al jugadore quienes lo acompañan a ese deportista queines estan ahi para apoyarlo en momentos de dificultad o de crisis para sacorlo de esas situaciones emocionales en las que muchos seres humanos se quedan y por lo cual muchos sueños de esos sueños se frustan,” dice Carlos Valdés.

“Queremos saber cuales son las capacidades de estos niños para ppder hacer un entrenamiento normal si estan en condiciones o no estan en condiciones,” dice Víctor Pacheco.

El campamento sera de cinco diaz, empiesa Julio 25 al 29. En Ballon Fiesta Park. Para mas informacion sobre el campamento puede visitar nuestra pagina.