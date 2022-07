El departamento de policía de Farmington participó en un estudio nacional sobre tiroteos policiales. El investigador John Dcarlo de Connecticut dice que observan cosas como lo que sucede cuando están a punto de tener un tiroteo. También estudian cómo responde un oficial a la percepción de como toman su pistola. Junto con las horas que un oficial ha estado en el trabajo. Una cosa que ven mucho es cuando un oficial dispara, todos los otros oficiales oyen el disparo y empiesan a disparar tambien pero esperan reducir eso. El departamento de policía de Farmington es uno de los cinco que se incluye en el estudio a nivel nacional.

Todos los trabajadores de Nuevo México ahora son elegibles para ser pagados cuando toman dias de descando por estar enfermos. La ley de trabajo saludables entró en vigor hoy. Exige a todas las empresas privadas dar a los empleados al menos una hora de licencia por cada 30 horas de trabajo. Se aplica a los trabajadores de tiempo completo, de tiempo parcial y de temporada, pero no a los empleados en tierras tribales, contratistas y independientes. La legislatura aprobó la ley este año.

Las personas que viven en una comunidad de Nuevo México están sorprendidos por un movimiento reciente de la asociación de propietarios de su casa. Les han dicho que no pueden estacionar vehículos de trabajo en su propiedad a menos que estén adentro de un garaje. Muchos argumentan que es una regla imposible de seguir para algunos de ellos. Muchos residentes en la comunidad de huning ranch en los lunas han recibido cartas de violación en las últimas semanas. Después de recibir el aviso Stephen Doyle comenzó a escribir correos electrónicos y hacer llamadas telefónicas a su HOA. El problema que él y muchos otros tienen es que esas camionetas son demasiado altas y demasiado largas para caber en un garaje. Los vecinos con los que hablamos dijeron que no sabían que esta es una regla y se preguntan si solo fue promulgada o si nunca ha sido cumplida hasta ahora. Doyle dice que recibió una llamada esta mañana de la asociación. Diciendo que se habían reecibido muchas quejas y quitaran la regla para exxen-tar a los camiones de menos de una tonelada. Eso resuelve el problema de doyle… pero no de todos sus vecinos. Doyle dice que las multas comienzan en 50 dólares y suben rápidamente a 100. Doyle nos dijo que la administración de la propiedad de arroyo del oso ha comenzado una petición digital en un esfuerzo para resolver este problema. Lo que no está claro es lo que califica como vehículo comercial. Pero sí sabemos que hay una excepción para vehículos de seguridad pública o vehículos de servicios públicos aprobados por la asociación.

La feria estatal ahora está aceptando solicitudes para las exposiciones y venta de ganado de 2022. Se recomienda a los miembros de 4-h y f-f-a a enviar sus inscripciones antes de la fecha límite del primero de Agosto. Una semana de muestras de ganado en persona comenzará el 10 de Septiembre y se realizará diariamente hasta el 15 con la muestra de ganado tipo junior el 16. La feria va del 8 al 18 de Septiembre.