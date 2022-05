Hoy los llevamos al frente de la lucha contra los incendios de hermits peak y calf canyon y podemos mostrarle cómo los equipos están trabajando día y noche para detener la propagación. Tuvimos la oportunidad de seguir a los equipos de bomberos Nuevo México 283 mientras realizaban quemaduras una táctica que es una línea de defensa contra las llamas invasora y evitar que salten la carretera. Los bomberos están quemando toda la brocha y el combustible de forma controlada antes de que el fuego los atrapé don dice que cuanto más línea de contención puedan quemar aquí, más posibilidades de éxito tienen para proteger lo que hay más allá. Al otro lado scooper planea dejar agua para humedecer el área otra herramienta para evitar que el fuego salte la carretera.on dice que tienen unas pocas millas para quemar, a lo largo de esta líne Don esta ha sido un área en la que los equipos han estado trabajando día y noche durante los últimos tres o cuatro días dice que hay 1200 personas asignadas a estos incendios. Don dice que la gente está cansada, a menudo trabajan turnos de 16 horas día tras día para contener las llamas pero dice que tienen una misión en mente y es apagar este incendio. Este ha sido uno de los incendios más tempranos, más grandes y complejos que ha visto. Estas tripulaciones permanecerán en esta operación hasta que terminen ese trozo de línea o las condiciones los obliguen a salir.

Por ahora, el incendio de cerro pelado cerca de Jemez Springs ha crecido a casi 27 mil acres, pero ahora está contenido en un 13 por ciento. Los equipos de bomberos pasan el día trabajando para solidificar las líneas de incendio, concentrando mucha atención en el perímetro nor-este cerca de la autopista 4. Las tripulaciones vieron un comportamiento más favorable hoy. Tres casas han sido destruidas, que paso a principios del incendio.

El estado ha lanzado un nuevo sitio web para ayudar a las personas que quieren aprovechar la matrícula universitaria gratuita.



El gobierno Mexicano ha elegido a Nuevo México sobre Texas para un propuesto enlace ferroviario fronterizo

La ruta enlazará el cruce de Santa Teresa con los puertos del pacífico de México. Los funcionarios habían considerado una ruta a través de Texas, pero cambiaron de opinión en respuesta a las inspecciones estatales del gobernador greg abbott el mes pasado. Eso causó largas filas en los pasos fronterizos, con algunos camioneros esperando más de dos días para pasar.

El lanzador de béisbol del Instituto Militar Colt de Nuevo México, Luis A. Patron, se encuentra en el primer lugar en la nacion con más ponches

A muy temprana edad Patron sabía que quería ser jugador de béisbol profesional, pero sus padres no lo dejarían dejar la escuela cuando un equipo profesional de México quería reclutarlo. Patron le dijo a su padre que sabía que jugar baseball profesional es lo que el queria hacer y es cundo su papá comenzó a buscar una escuela donde podría continuar con su pasión y no dejar sus estudios.

Patron dice, “entonces me dice mi papa no pues no te voy a dejar que dejes la prepa.. porque que es la highschool.. no te voy a dejar que dejes la prepa porque los primero es los estudios.”

Patron dijo que falló la prueba de inglés en su segundo año y estudió todo el año para poder pasar el año siguiente. Tan pronto como entró se enteró que podría continuar su educación jugando béisbol.

Patron dice, “Y mi mama me dijo no estas muy chiquito para irte tan lejos, solo y asi…. y dije no pues mama si estos son los sacrificios que tenemos que tomar pos para llegar a donde quiero estar.

“Y bueno lo primero que voy a hacer es ayudarles a mis papas a pagar la universidad jugando baseball y gracias a dios me a ido tan bien para que esto no haya sido un problema.”

Su proximo juego sera en los cuartos de final el proximo jueves a las 10 am en Cleveland High School en Rio Rancho.

ABQ Biopark te invita a celebrar el dia de las madres este fin de semana. El zoológico realizará eventos para las mamás, incluyendo golosinas para mamás y estaciones donde los niños pueden aprender sobre las madres futuras y veteranas del zoológico. También habrá actividades para niños como pintar caras gratis y escalar una pared de roca de 25 pies. Las fiestas comenzarán a las 9am este Domingo.