Los registros judiciales muestran que Sylvan Alcachupas tiene largos antecedentes penales. E incluso tenía una orden de arresto en el momento del asesinato y estaba en libertad condicional. Entonces, ¿por qué estaba en las calles en primer lugar? Sylvan Alcachupas’ fue acusado en Agosto del 2020 de robo armado por asaltar una autopista en el condado de Valencia. Le dieron un acuerdo de declaración solo este año para estar en libertad condicional supervisada y no le dieron tiempo de cárcel. Los registros en línea muestran sus cargos penales en el 2014. Los cargos incluyen tráfico de drogas, robos en tiendas, violencia doméstica, entrada criminal con muchos de sus casos que se desestiman. El año pasado – alcachupas fue arrestado por huida agravada y conducción imprudente cuando la policía de Albuquerque dijo que llevó a los oficiales en una persecución peligrosa. Luego a principios de este mes Alcachupas fue arrestado en su casa del sureste de Albuquerque por la policía estatal después de que fue encontrado conduciendo un auto robado con heroína. Fue liberado bajo fianza en ese caso. Este último arresto violó su libertad condicional por el robo en los lunas… pero alcachupas sigue regresando a las calles. La oficina del DA del condado de Bernalillo acuerda alcachupa no debe estar en las calles. Y su libertad condicional debería haberse revocado cuando tuvo otro cargo hace semanas. Le preguntamos a la fiscalía del condado de valencia por qué está de acuerdo a un tratamiento de conflicto por el robo en la gasolinera speedway cuando alcachupas tiene tan amplios antecedentes criminales. Y por qué su libertad condicional no fue revocada cuando tomó otro cargo. Un portavoz de la oficina del d-a nos dijo que aunque alcachupas había sido arrestado antes no tenía la cita de “Condenas por delitos únicos utilizables” que permitirían al tribunal imponer tiempo de prisión obligatorio.

La fiscalía del distrito del condado de valencia no respondió a la pregunta de por qué no intentaron revocar su libertad condicional. Alcachupas fue arrestado en el centro de detencion metropoltano y esperará su primera aparición. Puede leer la declaración completa del DA en nuestro citio web.

Fue un día de terror en la escuela secundaria Del Morte. Los estudiantes fueron asustados después de que alguien disparó en el campus. Mucha confusión ya que los estudiantes y el personal se refugiaron en el lugar, esperando respuestas sobre lo que estaba pasando afuera. La policia dice que los disparos fueron reportados por primera vez alrededor de las 12:27 esta tarde. Se encontraron casqui-llos de balas en la entrada sur del estacionamiento a lo largo de Montgomery. Nadie resultó herido por los disparos. Policías y miembros del equipo swat revisaron la escuela piso por piso y no encontraron nada. Los estudiantes salieron en su horario normal después de que la policía, dijo que todo esta bien. Hablamos con una mujer que dice que su hermana de 16 años estaba adentro cuando escucharon los disparos. La policia dice que están utilizando cámaras de seguridad en el campus para recaudar pruebas. Ahora mismo no tienen sospechosos ni informacion de que se trato el disparo.

La gobernadora firma una orden ejecutiva con el objetivo de ampliar más el acceso al aborto en Nuevo México. La orden ejecutiva designa $10 millones de dólares para construir una nueva clínica de aborto en el condado de Dona Ana. Los financiamientos provendrían del fondo ejecutivo del gobernador en la próxima legislativa del 2023. Sin embargo, eso es por supuesto después de las elecciones de Noviembre. El candidato republicano a gobernador ‘mark ronchetti’ llama el movimiento “extremo.” En una declaración él dice en parte los contribuyentes tienen que pagar la factura de una clínica que realizará abortos para no residentes que viene de otros estados del país. La clínica por supuesto estaría cerca de el paso donde el aborto es ilegal en la mayoría de los casos. La gobernadora también dice que esto podría ser una asociación públicaprivada incluyendo la casa rosa que se está mudando desde Mississippi. En virtud de la orden ejecutiva, el departamento de salud también ha sido instruido para aprovechar los recursos del estado para ampliar el acceso al aborto en las partes del estado sin servicios. También para considerar los costos asociados con la distribución de medicamentos para el aborto a las instalaciones de salud pública supervisadas por el departamento de salud.

La nueva bebé gorilla en el Biopark ahora tiene nombre

Conoce a Mashika. El zologico dice que es un nombre apropiado porque significa “nacido en la temporada de lluvia”. Samantha dio a luz al bebé el 10 de Agosto, justo en medio de la temporada del monzón.