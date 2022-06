El departamento de educación pública del estado tiene un nuevo enfoque para disciplinar a los estudiantes que se meten en problemas y implica mantenerlos en la escuela. Dicen que el objetivo es desarrollar la confianza y hacer del apoyo una prioridad sobre la disciplina. El departamento de educacion está basado en un programa en teoría de justicia criminal, donde el enfoque está en comprender y responder a la mala conducta en la escuela enfatizar cómo esas acciones dañan a otras personas. Un ejemplo sería un círculo de conversación donde el estudiante y otros hablan sobre quién fue dañado por el comportamiento y cómo solucionarlo. El trauma crónico puede ser cualquier abuso, negligencia, violencia doméstica y falta de hogar. Los funcionarios dicen que estos traumas pueden afectar el cerebro y el desarrollo del comportamiento de los niños lo que lleva a problemas con la memoria y la capacidad de prestar atención. Pero dicen que otros niños también pueden experimentar trauma a corto plazo como divorcio, alcohol o abuso de sustancias por parte de un padre. Dicen que suspender o expulsar a esos niños solo agregaría más trauma y los obligaría a retirarse aún más. El programa está siendo probado en dos distritos escolares en este momento, incluyendo en la ciudad de Raton. Si tiene éxito, el estado espera implementarlo en todo el estado en los próximos tres a cinco años.

Lo que la policía primero penso fue un accidente mortal en albuquerque ahora se a convertido a una investigacion de homicidio. La policía fue llamada a la central y tingley por un accidente de vehículo alrededor de las 12:30 de anoche. Dos personas fueron encontradas muertas dentro del vehículo otras dos fueron llevadas al hospital pero se espera que se recuperen. Ahora está siendo investigado como homicidio. Los oficiales también respondieron a un segundo accidente cerca en central y rio grande. Allí encontraron un vehículo desocupado que había chocado. Los detectives dicen que están tratando de determinar si ese choque fue intencional. No dijeron si creen que los dos choques están relacionados.

El FBI dice que han visto un aumento en el número de amenazas de tiroteos en las escuelas de Nuevo México este año. Frank Fisher, portavoz de la oficina de albuquerque de la agencia, nos dice que han recibido 19 informes de amenazas en lo que va del 2022, en comparación de dos alrededor de este tiempo el año pasado. Una broma de muy mal gusto reciente en Edgewood llevo a una niña de 17 años a la correccional. La policía del estado dice que ella confeso que era una broma. Fisher dice que tienden a ver un aumento en las amenazas después de los tiroteos masivos, e inste a todos que informen de cualquier amenaza que escuchen inmediatamente alrededor del 75% de los tips que reciben el FBI provienen de las redes sociales.

La policía estatal dice que intensificará la aplicación de DWI el próximo mes. Habrá controles de sobriedad y patrullas de saturación en todos los condados de Nuevo México en Julio. La policía también establecerá puestos de control de registro, seguro y licencia de conducir. Mientras tanto, el condado de Bernalillo continuará con su programa take a ride on us durante el dia feriado del 4 de Julio, ofreciendo 10 dólares de descuento por viaje. Solo utiliza el código de uber “liberty-22.”

El biopark de Albuquerque invita a la comunidad que se unan a su equipo de ecodesafío libre de plástico en julio. El reto mundial anima a los participantes a reducir el uso de plástico durante el mes de julio al evitar las bolsas de plástico, utilizar utensilios reusables y más. Los miembros del equipo pueden poner sus acciones diarias en el sitio web del desafío y ganar puntos. Si desea unirse al equipo de BioPark, hemos publicado un enlace para registrarse en always on KRQE.com