El juicio de Fabian Gonzales se detuvo hoy después de que gonzales dio positivo de COVID. Durante este tiempo sin precedentes la juez, los fiscales y la defensa todos tuvieron que encontar una solucion para que el jucicio continuara. Esta es una situación que ambos lados pueden acordar es la primera para ambos. Enfrentando una semana de retraso o un juicio anulado la juez cindy leos obtuvo la aprobación del tribunal supremo del estado para continuar el juicio, con algunas normas únicas incluyendo tener a Gonzales en la sala del tribunal, pero dentro de una caja de cristal. El juicio continuara mañana a las 9 a.m. El estado terminará el testimonio con el detective jubilado, Richard Lewis y luego la defensa tomará el control. Gonzales es acusado de dejar a victoria martens de 10 años en una situación peligrosa que la llevo a su muerte. Sus abogados dicen que dio positivo después de los procedimientos de ayer. Se le vio sonandose la nariz ayer, pero sus abogados dicen que pensaban que solo era alergias dicen que ahora tiene fiebre alta. Había una opción de tener a Gonzales en el juicio virtualmente, pero dijo que no quería renunciar a su derecho de comparecer en persona. La juez leos dijo que este juicio está completado en más de dos tercios y no quiere declarar un juicio nulo así que le llegó la idea de la caja de cristal, que también incluye un purificador de aire. También había preguntas sobre si el jurado podría permanecer más allá de su término de servicio, que termina el Viernes. La caja también soluciona ese problema. Los abogados de gonzales dieron negativo hoy en pruebas rápidas. Los jurados, el juez y los fiscales no son considerados contactos cercanos y no se les pide realizar una prueba. El juez leos tuvo palabras fuertes para Gonzales diciendo que todos han tomado precauciones para evitar el COVID durante este juicio y necesita hacer su parte. Se espera que los testigos de la defensa incluyan a Michelle Martens, el hermano de Gonzales, así como un primo con el que se peleo en una fiesta familiar días antes del asesinato de Victoria.

Un enfrentamiento del SWAT de 12 horas en las montañas del este se ha vuelto mortal. Hemos aprendido que comenzó con informes de un hombre que le disparo a dos personas que conducían una cuatrimoto en el área. Los vecinos no quisieron salir a camara pero dijeron desde las 8 de anoche hasta las 6 de esta mañana se escuchaban a los dipuestos lanzar flash bangs y gritar que Tony Lujan salga de su casa. Según una orden de detención redactada temprano esta mañana, BCSO estaba tratando de detener a lujan por dispararle a dos personas. La orden de detención dice que una persona de 29 y 15 años conducían una cuatrimoto por la zona y se estancó junto a la casa de Lujan. Dicen que lujan de repente corrió hacia ellos armado en mano gritando que le habían robado con todo y su perro. Los dos dicen que trataron de calmarlo y estaban confundidos ya que no estuvieron involucrados en ningún robo. Cuando lujan vio una arma enfundada en la cintura del otro hombre dicen que los amenazaba de muerte si tocaba el arma. Ahí es cuando el hombre dice que lujan le disparó a su cuatrimoto. Siguió una pelea y luego lujan disparó más disparos mientras el par huía. Diputados del BCSO respondieron e intentaron hacer salir a lujan pero dicen que se negó a hablar con ellos y a salir. No hemos confirmado si la persona que murio es lujan, ni como fue asesinado. Nos dicen los vecinos que su madre también vive en la propiedad y una ambulancia se llevo a alguien anoche. Según vecinos este es el mismo Tony Lujan que fue ingresado al salón de la fama de la música de Nuevo México en 2020.

Sera dos semanas difíciles, la oficina del alguacil y el departamento de bomberos del condado de Bernalillo comienzan a honrar y enterrar a sus cuatro personal de primeros auxilios quienes murieron en un accidente de helicóptero. El primer servicio fue para el teniente Fred Beers. Miembros de la comunidad se reunieron en el pit esta mañana. El alguacil Manny Gonzales, la gobernadora Michelle Lujan grisham y otros oradores hablaron maravillas de Beers y su dedicación para servir a su comunidad. Los miembros de la familia de Beers también hablaron, incluyendo sus hermanas y su esposa. Anita Beers dice que amaba su trabajo y estaba orgulloso de lo que hacia cada día pero su mayor honor en la vida fue ser padre. El funeral para el alguacil Larry Koren es el viernes por la mañana. Los servicios para el teniente Matthew King y el diputado Michael Levison son el próximo Lunes y Miércoles.

La policía está investigando un tiroteo mortal en el sureste de Albuquerque. Los oficiales encontraron un hombre muerto en un vehículo cerca de Copper y Rhode Island anoche después de recibir una alerta en su sistema de visualización de disparos. Parece que el vehículo fue disparado varias veces. En este momento, la policía no ha identificado a la victoma ni a ningun sospechoso.

La ciudad ha limpiado una vez más los campamentos para personas sin hogar en coronado park antes de su cierre inminente. Pero un portavoz dice que el parque no está cerrado aún. Esta mañana, nuestro equipo vio a la policía de Albuquerque y al personal de residuos sólidos en el parque cerca de la I-40 y fourth street. Mientras había algunos desechos en el suelo, gran parte del parque se limpió. Sin embargo, vimos esos campamentos para personas sin hogar aparecer en un lote vacío cercano. Esta semana, el alcalde Tim Keller anuncio que la ciudad cerrariá el parque coronado en Agosto, al menos por ahora, mientras deciden cómo enfrentar el problema de las personas sin hogar. Le preguntamos a la ciudad si la limpieza del parque hoy fue parte de esos planes. Nos dicen que era su limpieza y mantenimiento regular de dos semanas, y el empuje final no sucederá hasta el próximo mes.

Las escuelas públicas de Albuquerque recibieron una gran donación para ayudar a preparar a los estudiantes para el regreso a clases. El consejo de voluntarios corporativos de Nuevo México se asoció con la ciudad para la colecta de suministros APS de este año recaudando $30 mil dólares. Los suministros irán a miles de estudiantes de APS para asegurarse de que tengan lo que necesitan para un nuevo año escolar. La primera dama de Albuquerque felicito al grupo por su trabajo diciendo que el dinero será muy útil y ayudará a que los niños se emocionen por volver al salón de clases. Pero el superintendente de APS Scott Elder dice que el impacto en esta donación podría tener un efecto dominante y afectar todo el año del estudiante. El consejo de voluntarios corporativos de Nuevo México agregó que aunque esta donación fue excelente. La necesidad está presente todo el año y animó a la gente a donar.