Lo ultimo del tiroteo en Uvalde Texas

19 niños, 2 profesoras muertas, y más de una docena heridos en el tiroteo mortal de ayer en una escuela de Texas. Hoy las autoridades están revelando que el pistolero de 18 años se enserro en un salón de clases, disparando y matando a 19 estudiantes y dos profesoras que estaban adentro. El gobernador de Texas Greg Abbott dice que salvador ramos, de 18 años, publicó en facebook antes de dispararle a su abuela. Y luego fue a la escuela entro en un salón de cuarto grado con un rifle de asalto AR-15. La policía dice que fue ahí donde mató a los 19 niños y las dos maestras. Mientras el FBI iba de puerta en puerta hablando con los vecinos, los investigadores revelaron que el sospechoso había comprado legalmente dos rifles poco después de cumplir 18 años. Después de una espera agonizante por información, todas las familias han sido notificadas de su pérdida. El presidente Biden después de solicitar nuevas restricciones de armas visitará uvalde este fin de semana con la esperanza de traer consuelo a todas las familias afectadas por esta tragedia.

Después del tirotep en Uvalde el administrador de APS hablo sobre la seguridad escolar

El superintendente scott elder envió una carta a la comunidad de APS esta mañana urgiendo a los padres a hablar con sus hijos sobre la seguridad con las armas y recordandoles a los estudiantes que hablen con un adulto inmediatamente si ven o escuchan que posiblemente hay una arma en el campus. Ayer aprendimos que dos estudiantes llevaron armas a Volcano Vista High en Albuquerque y Cleveland High en Rio Rancho.

El último tirotoe en la escuela de Uvalde Texas, ha reiniciado el debate sobre el control de armas. La prensa asociada informa que el pistolero compró dos rifles estilo AR sólo días antes del ataque, poco después de cumplir 18 años. El presidente biden dice que el congreso tiene el poder de prevenir otra tragedia como esta el líder de la mayoría del senado, Chuck Schumer, dice que el senado procederá con la legislación, incluyendo un proyecto de verificación de antecedentes. Los republicanos han derrotado constantemente las medidas de control de armas. El senador de Texas Ted Cruz está pidiendo la aplicación de la ley en las escuelas, aunque el pistolero de uvalde encontró resistencia de oficiales armados en la escuela.

PNM está ayudando a llevar electricidad a las familias en la Nación Navajo. Un equipo de PNM se ofreció voluntaria menete en el proyecto light up Navajo. Ayudando a conectar a familias en el área de Shiprock con electricidad por primera vez. PNM dice que más de 14-mil familias navajos no tienen luz eléctrica. La iniciativa de 11 semanas de este año es conectar 300 hogares. Cerca de 7 mil hogares se han conectado a la electricidad desde que el proyecto light up navajo se lanzó por primera vez en 2019.

Peligro de incendios junto con las condiciones de sequia han impulsado al bosque nacional de Gila

Eso significa que los campamentos y los fuegos de estufa están fuera de límites, junto con las motosierras de gas. Si las condiciones empeoran, los funcionarios forestales dicen que podrían pasar a la etapa tres de restricciones, que cerrarían el bosque a todos los visitantes. Los bosques nacionales de Cibola, Carson, Santa Fe y Lincoln ya han pasado a la etapa tres.

La ciudad de Albuquerque celebró el día nacional de la salud y la condición física para las personas mayores esta mañana. El objetivo es motivar a los adultos mayores de la comunidad a mantenerse activos. El evento en el Jardín Botánico Biopark tubo varias demostraciones de ejercicio en grupo y una feria de salud. Los organizadores dicen que es importante sacar a los adultos mayores y conectarse con la comunidad, especialmente después del COVID. Hoy fue la primera celebración del día nacional de la salud y la condición física para las personas mayores de la ciudad.