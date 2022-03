En poco más de una semana el canabis recreativo llegara a las tiendas para la venta en todo Nuevo México

Ha pasado un año desde que los legisladores estatales legalizaron el cannabis recreativo y algunos productores piensan que no ha sido tiempo suficiente para surtir antes del primero de Abril. El día que las ventas recreativas estaran abiertas al público. Pero él no lo cree, porque la mayoría de los productores tienen licencia por menos de un año. Una portavoz de la agencia estatal que supervisa el cannabis nos dijo esta semana que hasta ahora ha aprobado las licencias para la apertura de 228 tiendas minoristas. No está claro cuántas de esas tiendas abrirán el próximo Viernes. La división de control de cannabis ha sugerido que cree, que habrá suministro suficiente y que cualquier escasez se estabilizará rápidamente. El CCD dice que también está tratando de trabajar en la estabilización de suministros al largo plazo aumentando el conteo de plantas en todo el estado. El estado dice que no tiene idea de cuántas tiendas abrirán el próximo Viernes porque mientras otorgan las licencias no están pidiendo que las tiendas minoristas proporcionen una fecha de apertura. Las ventas recreativas estarán disponibles para personas mayores de 21 años.

Sergio Almanza es acusado de ir en exceso de velocidad y pasarse una luz rojo en su ATV y matar a Pronoy Bhattachareeya en Diciembre. Almanza escondió el ATV en casa de un amigo y luego huyó del país. Fue detenido un mes después del accidente. Un juez había ordenado a almanza que permanezca tras las rejas hasta su Juicio. Pero ahora, el abogado de almanza ha presentado una moción, pidiendo su liberación de la cárcel. Argumentando que tenía una representación diferente la primera vez, y no hay riesgo de que se escape, ya que el solo se entrego. Cuando podría haber permanecido en el extranjero el resto de su vida. El estado no está de acuerdo y cree que la única manera de mantener a la comunidad segura es manteniendolo detras de las rejas. El juez ‘stanley whi-taker’ dijo que no cre que es lo suficientemente diferente para cambiar el resultado de la decisión anterior.

La policía está entrenando a sus oficiales para saber manejar mejor a las personas que se enfrentan con problemas de salud mental y estamos viendo cómo ha sido ese entrenamiento. Durante el arresto del mes pasado. La policía pudo ayudar a un hombre que sufrio un ataque emocional, con paciencia y aseguramiento. Se requieren 40 horas de clases de intervención en crisis para los oficiales. Y cada oficial de Nuevo México necesita dos horas de *entrenamiento en capacitacion de salud ycomportamiento, cada dos años. También existen equipos de intervención de crisis que dan clases de capacitación adicionales. La policía dice, que los oficiales responden a unas 8 mil llamadas de comportamiento mental al año, que son unas 500 llamadas al mes.

El condado de bernalillo gastó casi cinco millones de dólares, en una comunidad llamada Tiny Home Village, para ayudar a las personas sin hogar ahora dice que necesitan *más dinero para ayudar a llenar muchas de easas casitas pequeñas. La comunidad cerca de Zuni y Texas ha estado abierto por más de un año, pero la mayoría de las casitas aún están vacías. El administrador dice que el dinero ayudaría a contratar a más administradores de casos, que ayudarían a las personas sin hogar en la transición a los hogares. Pero, después de gastar millones, se preguntan si otro medio millón al año llenaría las 26 casistas vacantes. La propietaria de un negocio cercano dice que no cree que más dinero resuelva el problema. Ella piensa que el problema es que las personas vagabundas no quieren seguir las reglas mientras viven en la comunidad de tiny homes se espera que se realice una audiencia sobre la propuesta durante la reunión de la comisión del condado de bernalillo, esta semana.

El parque Barelas enpiesa sus renovaciones hoy

Hoy, el departamento de parques y recreación de la ciudad de Albuquerque inicio la construcción para comenzar la primera fase de renovaciones en barelas park. Barelas, es uno de los vecindarios más históricos y valiosos de Albuquerque y que están felices de ver comenzar este proceso. La historia sirvió como guía en el diseño y desarrollo del parque. El diseño creará un espacio que se enfoque en programas y actividades que incluye una plaza que une los centros comunitarios, para adultos mayores, y tendrá un área para actividades para la familia, como, fútbol, pickleball y picnicking. Actualizaciones, que el director de parques y recreación, david simon, dice que se le deben al parque. Mientras que el área del parque estará cerrada los centros comunitarios para personas mayores permanecerán abiertos y bajo su horario de funcionamiento actual. La fase uno costará $1.6 millones de dolares y estara terminado a finales del otoño de 2022. El proyecto está financiado principalmente por una subvención en bloque de desarrollo comunitario administrada por el departamento de servicios comunitarios y familias. El concejal municipal, Isaac Benton, propone una legislación que designe el centro comunitario de barelas como punto histórico. Construido a principios de los años 40, es uno de los centros comunitarios más antiguos de Albuquerque.

Si te encanta el ranch de dions, estás de suerte. La cadena de pizza de Nuevo México tiene un nuevo sabor. Chipotle ranch es el noveno aderezo para ensaladas y la tercera versión de ranch de la compañía, que se unen a la versión tradicional y popular del chile verde. La fórmula fue creada en secreto y sólo los empleados de Dion tenían la oportunidad de probarla. Como agradecimiento, dion’s fabricó 22,000 botellas de edición especial para su personal. Se dice que el ranch chipotle tiene un sabor audaz y ahumado.