La policía de Albuquerque continúa su investigación sobre el tiroteo que involucro a un oficial esta mañana. Alrededor de las 3 a.m., los oficiales respondieron al área de Candelaria y Carlisle devido a una activación de un observador de tiro. Cuando llegó un sargento, vió a un hombre tratando de entrar en una tienda de conveniencia DK. Cuando se aproximó, el hombre huyó a pie y durante una persecución, un oficial le disparó al sospechoso. El hombre, que aún no ha sido identificado por la policía, fue encontrado más tarde cerca del centro de negocios candelaria a unas 3 cuadras de distancia. Sufrió lesiones que no ponen en riesgo su vida. Durante esa persecución, el jefe harold medina dice que la cámara del cuerpo del oficial se cayóy más tarde fue recuperada en un estacionamiento. A partir de esta mañana, la policia dice que no encontraron una arma en la escena. La policía dice que el sospechoso tiene antecedentes relacionados con esa tienda de conveniencia, pero no elaboró.

Antes del 50 aniversario de Balloon Fiesta de este año, visita albuquerque lanza el “Pasaporte de ABQ.” El pase digital móvil gratuito permitirá a las personas explorar cerca de 200 negocios en toda la ciudad. Entre el 26 de Septiembre y el 15 de Octubre, si las personas utilizan el pasaporte para registrarse en una o más ubicaciones en al menos cinco barrios diferentes, participarán para ganar un paquete de premios. Las primeras 2,000 personas en pasar por el centro de visitas de Visit Albuquerque en Old Town también recibirán un pin conmemorativo de Nuevo México verdadero. Ahora empezamos a ver la lista y algunas de las cadenas destacadas de negocios preguntamos por qué fueron incluidas en lugar de otras pequeñas empresas locales. Tendremos mas de esta informacion en nuestro citio web.

La compañia de luz, PNM se reunió con los primeros auxilios hoy para repasar los planes de seguridad a medida que nos acercamos a balloon fiesta. PNM demostró a los primeros auxilios, lo que pueden hacer si un globo queda atrapado en las líneas eléctricas. Si ves un globo en las líneas eléctricas llama al 911, no te acerques al globo, puedes lastimarte a ti mismo y las personas dentro del globo. Siempre asume que las líneas eléctricas están energizadas.

Esta tarde, los funcionarios de la ciudad celebran el 95 aniversario del histórico teatro Kimo. Se realiza un evento en el teatro de 4 a 7 p.m. La gente puede realizar un tour autoguiado del kimo y su historia. Escuchar música en vivo y disfrutar de comidas y bebidas de los negocios locales. El evento es gratis.

Una compañía de seguros médicos de Albuquerque es el nuevo hogar de dos colonias de abejas. 120 mil abejas ahora zumben en la sede de Blue Cross y Blue Shield de Nuevo México cerca del parque de Balloon fiesta. Las abejas recogerán néctar y ayudarán a polinizar las flores y cultivos locales en el metro. La miel que producen también será cosechada cada otoño y compartida entre los empleados. Cada colmena tiene 60 mil abejas y podrá producir aproximadamente 30 libras de miel al año. El plan es agregar más cajas a las colmenas a medida que la colonia cresca.