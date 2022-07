El caso de Victoria Martens se dio una vuelta inesperada en 2018 cuando el fiscal de distrito anunció que había ADN de un hombre desconocido que había sido encontrado en el cuerpo de la niña de 10 años. El estado llamó hoy a un analista de ADN a declarar sobre eso en el juicio de Fabian Gonzales. La analista de ADN que trabajó en el caso de Victoria Martens subió al tribunal hoy diciendo al jurado que realizó más de trescientas veinte muestras de ADN en este caso. El papel de Roslynd Archuleta en este caso fue buscar algo biológico material, como ADN, en elementos involucrados en el delito como ropa, toallas, ropa de cama, cuchillos, alfombra e incluso el cuerpo de Victoria. La mayoría de esos artículos tenían la sangre de Victoria en ellos. Los fiscales están tratando de probar que Fabian Gonzales ayudó a su prima, Jessica Kelley, a desmembrar el cuerpo de Victoria después de que dicen que un hombre desconocido esstranguló a la niña dentro de su apartamento en el 2016. La defensa dice que Kelley es la única responsable de asesinar e ocultar el cuerpo de Victoria. Archuleta testificó hoy que sí encontró pruebas del perfil parcial de ADN de un hombre desconocido en cuatro partes diferentes de la espalda de Victoria. Ella dice que el ADN no coincidió con ninguno de los 38 perfiles de ADN masculinos conocidos en el caso, incluyendo la familia de victoria, los primeros auxilios y Fabian Gonzales. Archuleta’dijo que un calcetín con el ADN de Gonzales tenía algo de los tejidos de Victoria. Según archuleta, la mayoría de las muestras de ADN resultaron sin conclusión. La defensa argumenta que el ADN desconocido puede provenir de una de las amigas de la escuela de Victoria. Gonzales se enfrenta a abuso imprudente de un niño con resultado en la muerte y 8-otros cargos

Un hombre cumplirá una sentencia de cuatro años de prisión por causar un accidente mortal y llamar a un uber y hirse a casa. Casey Zuni’ acepto declararse culpable este año después de conducir borracho y chocar con otro auto en Pennsylvania y Comanche en 2018. Despues del acidente Zuni se fue de la escena. Alyssa Barboa murio, y dos pasajeros resultaron heridos. La juez Clara Moran condenó a Zuni a la cantidad máxima de cuatro años según se describe en un acuerdo de seguridad. Como parte de la sentencia, Zuni debe completar un programa de tratamiento por abuso de alcohol y pagar restitución a las víctimas.

El estado está invertiendo diez millones de dólares en el proyecto de vías ferroviarias de la ciudad de Albuquerque. Los funcionarios hicieron el anuncio esta mañana en los patios de ferroviarios en el centro de albuquerque. El proyecto construirá un circuito de siete millas de senderos de uso múltiple conectando el área del centro con el distrito de sawmill, Old town y el Bosque. La inversión de diez millones de dólares del estado se sumará a los 15 millones de dólares comprometidos con el proyecto por la ciudad. El costo total del proyecto se estimó en unos $40 millones.

La construcción de algunas de las nuevas exposiciones en el biopark se estan retrasando debido a la economía. Pero como el resto del país, la inflación y los retrasos en los envíos también están afectando al Biopark. Los proyectos de construcción en el Biopark se financian mediante un impuesto sobre los ingresos aprobados por los votantes en 2016. El dinero ya ha ayudado al zoológico a construir una nueva plataforma de observación de elefantes, mejorar las líneas de riego y reemplazar los techos en múltiples exhibiciones. Pero con los problemas actuales de la cadena de suministro, el zologico dice que ha tenido que retroceder la fecha límite unos meses para dos de sus proyectos más grandes, las exhibiciones de australia y asia. Por ejemplo, las unidades HVAC escogidas originalmente para las nuevas exhibiciones no están disponibles por lo que el zoologico dice que los reemplazos podrían tardar nueve meses en llegar. Dicen que la economía actual también ha encarecido la construcción. La construcción no es lo único en el Biopark impactado por la economía. Dicen que algunos costos de alimentos para los animales también han subid incluyendo el heno que ha aumentado en un 55% y la falta de acceso a los peces específicos para los pingüinos, los hace complementar con otro tipo de pescado. La exposición de asia está programada para abrir a finales de la primavera 2023. El biopark ha tenido que mover el proyecto de australia en fases con la primera fase programada para abrir en Febrero o Marzo.

La ciudad de Albuquerque y Sandia Labs se unen para el evento de verano STEM in the Sun

Los niños de Albuquerque quienes participan en los programas de verano de la ciudad, tubieron la oportunidad de aprender más sobre stem con algunos de los mejores. Voluntarios de Sandia Labs participaron hoy en el evento ‘Stem in the Sun’ en el centro comunitario mesa verde. Los niños tienen que realizar actividades prácticas de stem, como hacer lámparas de lava y experimentar con ilusiones ópticas y tensión superficial. Alrededor de 50 niños participaron hoy. Este es el tercer verano que sanda labs se ofrece a ser voluntario para el evento ‘Stem in the Sun’.