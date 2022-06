La gente en un vecindario de albuquerque está molesta por que las personas sin hogar han echo el parque su hogar. No hace mucho tiempo la ciudad invirtió mucho dinero para agregar seguridad en el parque, para mantener fuera a las personas sin hogar durante la noche. La ciudad cerro el parque Lavaland en el 2018, y gastó más de 200 mil dólares en medidas de seguridad todo para mantener las drogas, el crimen y las personas sin hogar fuera durante las noche. Sin embargo desde la reapertura hace dos años las personas que viven alrededor del parque dicen que todo fue para nada. Los vecinos dicen que sólo tomó meses después de la reapertura de lavaland hace dos años para que los problemas volvieran a surgir en el parque cerca de Coors y Central. La ciudad agregó puertas de cierre, iluminación y un nuevo patio de juegos. Pero los vecinos dicen que aún no dejan que sus hijos vallan. El video muestra lo que parece ser parafernalia siendo pasada por un grupo de personas que viven en el parque justo lo que temen los vecinos. Pero no es solo ahí. Las carpas también son comunes en los parques de robinson y coronado que tiene vecinos que piensa que la ciudad está permitiendo a las personas sin hogar vivir en los parques. David Simon director de parques y recreación nos dice que no es el caso. El director de parques simon recuerda a la gente que no es ilegal que las personas sin hogar esten en los parques durante el día. A pesar de lo que nuestro video muestra y dicen los vecinos, el director de parques. Dice que cree que lavaland sólo tiene cerca del cinco por ciento de los problemas que solía tener.

Los funcionarios de la ciudad salieron esta mañana a limpiar el parque Coronado. El parque es el hogar de un gran campamento para personas sin hogar que ha sido un problema durante años. La limpieza de hoy viene después de que un hombre fue encontrado muerto en el parque ayer en la mañana. Una mujer sin hogar dice que el parque es peligroso y piensa que la ciudad debería hacer más para ayudar a las personas en situaciones como la de ella. El alcalde Tim Keller dijo que la ciudad trata de limpiar el parque cada dos semanas.

Dos ladrones mas han atacado, pero estos trabajaron juntos y ahora son llamados El duo rápido de fila. Puedes ver por qué obtuvo ese nombre, ellos traian una camisa de Fila. Robaron el banco The Western Commerce Bank por la calle wyoming e indian school. Uno de ellos levantando su camisa para mostrar un arma. El segundo llevaba gorra camuflaje, camisa de manga larga de color claro, jeans y zapatos blancos y negros. Existe una recompensa de 2 mil dólares por información que lleve a su arresto.

Una empresa de tecnología lanza una de sus aeronave sobre el sur deNuevo México con el objetivo de un día extender el acceso de banda ancha a más áreas rurales. Una compañia swissa llamada Sceye lanzó con éxito una de sus aeronave desde Roswell ayer. La compañía está desarrollando una estación de plataforma de alta altitud que esperan ofrezca otra opción además de satélites y aviones cuando se trata de impulsar el internet especialmente en más áreas rurales. El lanzamiento lleva a la empresa a operación comercial en los próximos 18 a 24 meses Sceye también se ha asociado con la EPA y los reguladores del estado para estudiar la contaminación del aire y el cambio climático en los próximos años que pueden incluir la detección de amenazas de incendio silvestres.

19 de Junio

Varios edificios y servicios gobernamentales estarán cerrados el lunes en honor del 19 de Junio. Eso incluye oficinas de la ciudad de Albuquerque, centros comunitarios, centros para adultos mayores y museos gestionados por la ciudad, pero biopark, los refugios de animales y los campos de golf permanecerán abiertos. Todas las oficinas del condado de bernalillo también estarán cerradas, excepto los servicios de emergencia. Rio Rancho cerrará sus oficinas e instalaciones pero mantendrá las piscinas de cabezon y haynes. Hemos publicado una lista completa de cierres en Always On.