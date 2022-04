Las últimas estimaciones muestran el incendio Mcbride en más de 4 mil acres, con 150 estructuras perdidas muchas de esas casas. Esto está en el corazón de ruidoso y miles de personas fueron obligadas a evacuar. Angie nos dijo que este árbol se estrello a través de su casa móvil. Como mucho otros, ahora se aloja en viviendas temporales como hoteles. Las rafagas de viento alcanzaron cerca de 90 millas por hora ayer destruyendo árboles, apagando líneas eléctricas y enviando las llamas a través de las casas. Angie nos dijo que perdió dos autos estacionados en casa de amigos a causa de las llamas. Su amiga sin embargo, perdió mucho más. Perdio su casa y no ha visto miembros de su familia desde que comenzó el incendio y los vientos ahora mismo tienen el cañón completamente ahumado, no haciendolo mas facil a los bomberos.

Los oficiales de bomberos nos dijeron esta mañana que no hay muertes o lesiones confirmadas por el incendio de Mcbride. No se ha dicho aún cuándo dejarán que las personas regresen a sus casas para evaluar cualquier daño a su propiedad

Los equipos también siguen combatiendo el incendio del cayon Nogal afuera de Ruidoso. Ese incendio comenzó ayer cuando los vientos tumbaron líneas eléctricas. Se han perdido 10 estructuras, y no sabemos cuantas eran viviendas. El fuego también ha quemado a través de 400 acres. El cayon de nogal permanece bajo evacuación. El equipo que está manejando el incendio Mcbride también está manejando el incendio de nogal, que incluye tripulaciones de hot shot.

Los bomberos todavía están tratando de controlar el incendio de Big Hole al norte de Belen. Se ha quemado al menos 900 acres, y una casa está entre las estructuras destruidas. Otros siguen amenazados por las llamas. Equipos del departamento de todo el metro an ayudando. Estas fotos proviene de un equipo del departamento de bomberos de Rio Rancho. Todavía no hay contención, y los bomberos dicen que el incendio rompio sus líneas de contención primaria y segunda durante la noche, pero los equipos han estado trabajando hoy para restablecer esas líneas.

Sucedió poco antes de las 10 pm. la policia dice que los oficiales encontraron un auto robado cerca de Central y Pennsylvania. Después de pegar un GPS al coche la policía siguió al conductor hasta

el motel 6 en Central cerca del Tramway. El jefe de la policia, Harold Medina, dice que los oficiales trataron de arrestar al sospechoso. Pero condujo a que al menos un oficial dispara su arma. Se dice que el sospechoso está en condiciones críticas. La policía dice que no encontró un arma con o cerca del sospechoso. No ha sido identificado todavía pero la policía dice que el sospechoso tenía dos ordenes de arresto y un historial de drogas. La policia, dice que no hubo oficiales heridos durante el tiroteo.

El 25 de Abril estarán emitiendo advertencias pero un mes después los speeders recibirán multas de $100 dólares. La ciudad comenzará con tres cámaras, dos en Gibson, la otra en Montgomery por Eubank, lo que la policia llama puntos de conexión para conductores de alta velocidad. Algunas de las cámaras están fijas a postes de tráfico pero no todas. Las multas cubrirán el coste del programa de cámaras de velocidad y se destinarán a estudios de tráfico y proyectos de seguridad. La ciudad no ha dicho cuánto tendrán que sobrepasar los conductores del límite de velocidad para activar una multa.

Los estudiantes atletas de la Universidad de Nuevo México tendran finalmente una Nueva instalacion de entrenamiento

Hoy comenzaron oficialmente la construcción en el centro Mutual Champions ubicado dentro del estadio universitario. Los estudiantes atletas entrenan en una carpa desde 2014. Esta nueva instalación beneficiará a todos los deportes en la universidad excepto el baloncesto, que tiene su propia instalación en el Pit. La esperanza es que también ayude al reclutamiento el proyecto tiene un costo estimado de $4.3 millones de dólares la Universidad espera tener el proyecto terminado para el proximo año.