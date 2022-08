Las condiciones a lo largo del río grande están mejorando desde hace un mes, pero el río sigue en riesgo de secarse otra vez. El río tiene hasta cuatro pies de profundidad cerca de la estación central de medición. Las mediciones federales muestran que el flujo del río es el doble de la tasa promedio para esta época del año en Albuquerque. Pero los problemas podrían volver a surgir. Solo hoy casuga dice que pueden desviar 430 pies cúbicos de agua por segundo a los agricultores.

El departamento de transporte de Nuevo Mexico, ha cerrado una sección de la autopista 180 al norte de silver city devido a que el área a visto fuertes inundaciones. Todo el tráfico será desviado de nuevo a Silver City en el poste de la milla 100 o hacia cliff en el poste de la milla 84 mientras los equipos evaluan y reparan un puente afectado. No se sabe cuando se reabrirá la carretera.

El proyecto Rail Trail en Albuquerque está recibiendo un gran financiamiento del gobierno federal. Hoy, los funcionarios anunciaron que el proyecto está recibiendo una subvención de $11.5 millones de dólares, como parte de la ley de infraestructura bipartidaria del presidente. El sendero de siete millas conectará el centro con el distrito de aserradero, el pueblo viejo y el bosque. El estado ya ha invertido $10 millones de dólares en el proyecto y la ciudad ha comprometido $15 millones. Tendra un precio estimado de alrededor, de $40 millones de dólares.

Coyote salta una barda y muerde a un perro

Aveces ves a un coyote pasando por el metro pero por lo general no se ven. Pero la gente dice que los coyotes en su vecindario se atreven a seguirlos y se dirigen a sus mascotas. Phyllis Wong dice que un coyote salto la cerca en su casa cerca de unser y ladera mordiendo a su perro en el cuello. El perro sobrevivió, pero todos en su vecindario están preocupados que algo similar les pueda suseder. El ataque al perro de Wong ocurrió el Lunes en la mañana. Pero hubo otro incidente a unas cuadras de distancia Twila Sharma dice que estaba paseando a su perro cerca de la escuela primaria Painted Sky cuando noto que un coyote la segía. De hecho, otros residentes dicen que han visto a un coyote seguir a los estudiantes hacia su escuela. Sharma lego a salvo a su casa y rápidamente llamó al 311 para reportarlo. No está claro si es el mismo coyote en todos los incidentes, pero sharma dice que es preocupante que estos animales no parecen tenerle miedo a las personas. Llamamos al departamento de vida silvestre urbana caza y pesca, pero no nos han contestado.

A pesar de un presunto asesino de niños suelto la policía de Albuquerque considera cerrado el caso de Victoria Martens. Dos negocios de declaración y un veredicto de culpable relacionado con la muerte de Marten, pero en realidad nadie enfrenta cargos por su asesinato. En el 2018, el DA anuncio que el ADN masculino desconocido fue encontrado en el cuerpo de Victoria. Los fiscales argumentaron en el tribunal ese hombre fue su asesino. Pero aun la policia considera la investigacion un caso cerrado. El departamento dice que se le ha acabodo maneras de como probar la pequeña cantidad de ADN masculino desconocido que sí tienen. Hartsock cree que algún día la policia encontrara el hombre de el ADN encontrado, pero eso no significa que el hombre realmente mató a Victoria. No hay estatuto de prescripción para el asesinato en Nuevo México, por lo que si los investigadores consiguen un ADN coincidente o se presenta un nuevo testigo la policia dice que asignarían nuevos detectives al caso.

Precios de la gasolina crecen de nuevo

Los precios del gas parecen estar subiendo nuevamente. Un video de hoy muestra precios en el tanque de hasta $3 dólares y 79 centavos en Albuquerque. Eso es aproximadamente 30 centavos más que algunos precios que vimos el Domingo. Los funcionarios de triple A nos dicen que el mercado es muy sensible debido a la guerra en Ucrania. Debido a eso, cualquier cambio potencial podría fluctuar los precios de la gasolina. Triple A dice que uno de esos cambios es que Arabia Saudita está considerando cortar su producción. Así que los precios del petróleo están aumentando unos pocos dólares por barril. Dicen que los cambios en la demanda también podrían causar que los precios suban de nuevo.