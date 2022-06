Es el día de las elecciones primarias en nuevo méxico con algunas carreras muy competitivas

este año es un poco diferente. Con los votantes que se registraron el mismo día para votar, y hai algunos votantes que no pudieron votar temprano devido a los incendios forestales. Muchas personas en el norte de Nuevo México todavía están desplazadas por lo que se espera que hoy haya un número mayor de personas que van a las urnas de lo normal. Esta es también la primera elección en nuevo méxico donde todos los votantes inscritos pueden votar. Que incluye a los votantes independientes y partidarios minoristas. Significa que los votantes pueden elegir actualizar su registro a republicano, demócrata o libertario y luego votar. Después de la elección primaria los votantes pueden volver a registrarse como independientes. La secretaria del estado de nuevo méxico, dice que es difícil predecir cuántos votantes aprovecharán la oportunidad, pero la votación tremprana muestra que un número de votantes lo ha hecho hasta ahora. Los votantes pueden emitir su voto en cualquier lugar de votación en su condado. Y la gente aún tiene hasta las siete de esta noche para ir a votar.

Una de las carreras de alto perfil es saber qual republicano se enfrentará a la gobernadora Michelle Lujan Grisham en Noviembre. Cinco candidatos compiten por la nominación, pero los expertos políticos dicen que los dos primeros puestos son para Mark Ronchetti y Rebecca Dow. El analista político de KRQE, Gabe Sanchez, dice que siente que el voto va a ser para quién los votantes creen que ayudará a través del aumento de precios visto en los últimos meses. Los cinco candidatos incluyen Ronchetti, Dow, Jay Block Ethel Maharg y Gregory Zanetti.

El secretario del departamento de educación pública está reduciendo sus deberes. El secretario Kurt Steinhaus dice que necesita tomarse un tiempo para tratar con algunos problemas de salud . La oficina del gobernador nos informa que permanecerá en su cargo como secretario del gabinete, pero reducirá su carga de trabajo día a día. Trabajarán para nombrar a un secretario adjunto y contratar más personal para asegurarse de que esas operaciones sigan sin problemas.

Un municipio en el condado de valencia no va a restringir los fuegos artificiales a pesar de las condiciones de sequía y el alto peligro de incendios. El concejo del pueblo de peralta voto en no cambiara las lelles sobre el uso de los fuegos artificiales en su última reunión. El jefe de bomberos del condado de valencia, Matt Propp, dice que, peralta es el único municipio que no ha impuesto restricciones. Sin embargo, los líderes de la ciudad dicen que la venta de fuegos artificiales beneficia a las empresas locales. La gente estaba cuestionando esta decisión porque el alcalde de peralta ha vendido fuegos artificiales en el pasado. El alcalde brian olguin y el concejal otero cuentan que el alcalde no ha vendido fuegos artificiales en la ciudad durante los últimos cinco años, y actualmente no está afiliado a ningún negocio de fuegos artificiales.

Si estas pensando visistar el Zológico este verano, podra ser que se empiese a verlo diferente. Un proyectoque esta en proceso es la exposición de asia, que forma parte de los esfuerzos del zologico para destacar regiones del mundo. Mientras tanto, la exposición “land down under” también está en proceso. Ese sera el nuevo hogar de unos pequeños pingüinos azules. Biopark también espera poner en marcha el sistema de tranvías, que reemplazara al viejo tren.