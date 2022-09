Couy Griffin ha sido removido de su cargo y le han prohibido obtener un cargo público otra vez. Hoy el juez Francis Matthew encontró a el “Cowboy for Trump” inhabilitado para ocupar el cargo el seis de enero 2021 cuando participó en la insurrección en el capitolio. El se encuentra en una demanda civil de tres nuevos mexicanos que dicen que Griffin debe ser removido de su cargo. Fue condenado por delito menor de entrar durante un juicio en DC. Hoy hablamos con griffin dice que nunca entró al edificio y todavía dice que es inocente. El ex comisionado del condado de otero es incorrecto. La obligación del exvicepresidente Mike Pence como presidente del senado era supervisar la certificación de las elecciones presidenciales 2020 no intervenir. Hacerlo habría violado la ley de conteo electoral 1887.

Los estudiantes de la escuela secundaria rio rancho fueron evacuados después de que se inició un incendio dentro de un baño esta mañana. Según las escuelas públicas de Rio Rancho. Dos estudiantes comenzaron el incendio dentro del baño de mujeres. Se activó el sistema de asper-sores de la escuela que rápidamente apagó el incendio. Los estudiantes fueron evacuados y los bomberos de rio rancho respondieron a la escena. Una vez que el rescate de incendios limpió la escena los estudiantes pudieron regresar a clase y nadie salió herido. No se sabe lo que sucederá con los estudiantes que empesaron el incendio.

Un nuevo año escolar ha comenzado en uvalde, texas, tres meses después de uno de los tiroteos más mortíficos en la historia de los Estados Unidos. La primaria Robb, donde ocurrió el tiroteo, ha sido cerrada permanentemente y sus estudiantes están asistiendo a clases en otras escuelas. Hoy en el primer día de regreso había una fuerte presencia de seguridad, con cercas nuevas y tres docenas de soldados estatales en los planteles escolares. Pero eso es poco comodidad para algunas familias. Los funcionarios de la escuela también ofrecen una opción de aprendizaje virtual para los estudiantes de la primaria Robb. Hasta el momento se han inscrito unos 100 estudiantes.

Uno de los corredores de la escuela secundaria de mejor rendimiento en la nación juega en Nuevo México y aunque solo han jugado tres semanas, está poniendo las defensas sobre aviso. Según las estadísticas de maxpreps el corredor de la escuela secundaria raton Cayden Walton es el numero cinco con más yardas por carrera en la nación con 818 y está empatado en el numero 13 con mayor touch downs. Walton y sus tigres comienzan esta temporada de 3 a 0 esta y tienen como promedio 41 puntos por juego. El año pasado, raton perdió en las semifinales del estado pero con una nueva ofensiva Walton cree que tienen lo necesario para llevar el trofeo azul a casa.

Estamos a menos de 25 días hasta el inicio de la fiesta internacional del globo de Albuquerque. Ahora hemos conocido algunas de las nuevas figuras especiales para el evento. El evento más fotografiado del mundo contará con 118 globos de forma especial este año incluyendo 19 que hacen su debut. Como el plato volador que nos dicen que se iluminará o uno simplemente llamado coche de juguete. El proceso para hacer estas creaciones no es una tarea fácil. La fiesta anual numero 50 internacional del globo comienza el primero de Octubre y va hasta el noveno. Aún hay entradas disponibles para que puedas ver todas las nuevas figuras especiales.