Veredicto de no culpable para dos guardias del centro de detención metropolitano acusados de asesinar a un preso en 2019. Llega a pesar de que el condado pagó millones de dólares a la familia de el recluso en una demanda por su muerte. Ahora la pregunta es ¿Seran restaurados? La fiscalía general procesó el caso argumentando que cuando el oficial Jonathon Sandoval y el Teniente Keith Brandon estaban trasladando a vincent villela a una celda diferente, utilizaron un exceso de fuerza devido a que villela no estava cooperando. Villela murió por el altercado. La defensa argumentó que aunque fue un incidente trágico, fue resultado de las propias acciones de Villela. Un informe de toxicología encontró altos niveles de metafetamina en el cuerpo de Villela. El abogado bregman dijo que no había suficientes pruebas para encontrar a los oficiales culpables. Bregman dice que tanto jonathon sandoval como Keith Brandon han estado con licencia administrativa pagada desde que fueron acusados. Llamamos al condado de Bernalillo para ver si los dos serían restablecidos o qué sucedería con su empleo ahora no hemos tenido respuestas de ellos. El fiscal general de Nuevo México, Héctor Balderas, emitió una declaración: diciendo: ‘Que las tragedias en nuestro sistema de justicia son muy difíciles para todas las familias impactadas, y mientras estamos agradecidos con el jurado y el tribunal por su servicio, es importante dar voz a víctimas como vincente Villela”.

Los globos estaban en el aire esta mañana para el cuarto día de la fiesta del globo. A pesar del cielo nublado los pilotos dieron la bandera verde para volar. Gente de todo el condado fueron a ver el despego de los globos hoy también marcó el primer día de competencia donde los pilotos fueron desafíados a bajar marcadores lo mas cerca posible a los objetivos establecidos por el meister del globo.

El zologico Biopark cerrará temprano mañana. La venta de boletos para el zoológico terminara a mediodía. Después de eso, habrá un evento privado con boletos para globistas. Los huéspedes habituales son bienvenidos a quedarse, pero deben esperar multitudes más grandes y estacionamiento limitado. El acuario y el jardín botánico estarán abiertos en horario regular.

Nuevo México y Texas han finalizado un acuerdo para desarrollar y operar pozos de petróleo y gas que cruzen líneas estatales. El año pasado, la comisión de conservación de petróleo de Nuevo México emitió aprobación condicional para un pozo transfronterizo, pero dijo que los dos estados tenían que celebrar un memo-rán-dum de acuerdo antes de poder desarrollar las instalaciones. Se describe cómo asignar el producto de los pozos, así como los requisitos de informes, permisos y operación para cada estado.

Los defensores de los animales dicen que el hábitat diseñado de peces y vida silvestre para la población de lobos grises mexicanos hace más daño que bien. Anoche le contamos sobre una demanda de grupos ambientales que llamaron al gobierno para ampliar el hábitat de loos lobos en peligro de extinción. Los federales dicen que la regla es un equilibrio entre la preservación de lobos y la protección del ganado, pero los defensores dicen que el área es demasiado pequeña. Los defensores dicen que un área de hábitat más grande tendria la diversidad genética entre la población de lobos.

Kevin Montoya dice que vio un alce en su propiedad de questa. Casi cien alces fueron introducidos en el sur de colorado en la década de 1990 y ocasionalmente viajan hacia el Norte de Nuevo México. Según el departamento de caza y pesca de nuevo méxico, las vistas de alces son raras. Se mudan periódicamente a Nuevo México en busca de nuevos hábitats con oportunidades de crianza, pero no se quedan mucho tiempo. Montoya dice que espera que pueda ver el alce otra vez.