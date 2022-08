hemos conocido que el sospechoso arrestado por el asesinato de ayer en el valle del sur es el hermano de Fabian Gonzales. Los agentes dicen que joseph gonzales abarió a un conductor después de una discusión fuera de su casa. Este es solo uno de los fragumentos de su testimonio en el juicio de su hermano menor fabian el mes pasado. Los vecinos con los que hablamos fuera de cámara hoy nos dijeron que no conocían a nadie que realmente le callera bien gonzales en el barrio y que él no era muy amistoso. Según la denuncia penal Gonzales llamó ayer en la mañana al 911. Cuando llegaron los agentes él estaba armado con una arma de mano y Abner Antillon estaba en el suelo, con tres disparados. El hombre de 44 años afirma que antillon estaba manejando a alta velocidad cerca de su casa lo que condució a una discusión. Los investigadores de BCSO dicen que gonzales abrió fuego cuando antillon volvió a su camioneta. Gonzales afirmó que tenía miedo de que antillon fuera a conseguir un arma, pero los detectives dicen que no tenía un arma en su camioneta. Cuando gonzales tomó el tribunal en el juicio de su hermano el estado lo cuestionó sobre cualquier afiliación a pandillas. La victima antillon era un graduado de Rio Grande High. Estaba estudiando psicología en CNM y trabajó en la universidad como mentor de otros estudiantes. Hoy hablamos con uno de los familiares de antillon que dice que era amable, divertido y carismático. Su esposa está embarazada y tenían un baby shower planeado para este Sábado. Según expedientes judiciales en línea, Joseph Gonzales tiene antecedentes de abuso infantil y violencia doméstica.

La oficina de los tribunales han publicado los resultados de un nuevo estudio que muestra que las reglas de detención previa al juicio más estrictas no tendrán un gran efecto en deter los delito en Albuquerque. La universidad de Nuevo Mexico y el instituto de Santa Fe que observaron los datos de arrestos de más de 15 mil personas que enfrentan cargos por delitos pero que han liberado de custodia desde Julio de 2017 hasta Junio de 2021. Mostró que alrededor del 5% de esos acusados fueron acusados de nuevos delitos violentos, 750 delitos en total. Y el 13 % fueron acusados de cometer delitos no violentos como robo en el hogar, robos y cargos por drogas, 896 delitos en total. El estudio dice que más de 12 mil de esos acusados no recibieron un nuevo cargo penal. Los fiscales han luchado por un cambio que facilitará mantener a algunos delincuentes acusados encerrados observando el delito actual, no solo el antecedente penal de una persona.

El director de la oficina administrativa de los tribunales dice que si es importante mantener a los delincuentes fuera de las calles, no es necesario encerrar a aquellos que podrían cometer otro delito violento. Pero todavía son $16-mil y 46 delitos cometidos por sospechosos que han sido arrestados antes. Y 23% donde se utilizaron armas. La oficina del d-a dice que es preocupante. están en desacuerdo con la caracterización de que los cambios no afectarán el delito.

La fiesta internacional del Globo de Albuquerque tiene una nueva forma para que grupos grandes disfruten el evento con estilo. Los funcionarios presentaron hoy las nuevas cajas VIP Sky. Los dos contenedores de envío personalizados ofrecen un área privada para invitados cerca del campo del lanzamiento. Cada uno puede ajustar hasta 20 personas y vienen con comida, bebidas, un área de asientos interior y una cubierta superior para ver los globos por encima de las multitudes.están disponibles por 5 mil dólares por sesión.

Prepárese para sumergirse en el mundo de Frida Kahlo. Después de la exposición muy exitosa de “Más de Van Gogh”, el influyente artista mexicano está recibiendo un trato similar en el pabellón inmersivo en el distrito de Sawmill. Aquí, hay un avance de lo que los visitantes verán cuando “Frida Kahlo”, una biografía inmersiva, llegue a albuquerque el 29 de Septiembre. Es parecida como la reciente “Exposición más allá de Van Gogh”, con proyecciones de tamaño completo. Excepto que esta exposición no se enfoca en la obra de la artista, sino que lleva a los visitantes en un viaje visual a través de su vida e influencias. La exposición ya ha hecho paradas en Europa, Canadá y actualmente se encuentra en Phoenix. Se espera que siga atrayendo grandes multitudes, como la exhibición muy popular del año pasado con el trabajo de kahlo en el museo de Albuquerque. El director de la exposición dice que una sala en particular llama la atención de personas de todas las edades por como los invita a ser parte del proceso artístico. La exposición está programada para permanecer en Albuquerque hasta el 30 de octubre. Los organizadores dicen que han tenido que ampliar la exposición en otras ciudades debido a su popularidad, y están totalmente preparados para hacerlo aquí. También están trabajando con el museo de albuquerque para ver si pueden trabajar juntos en una promoción que junta las dos esposiciones. Las entradas se ponen a la venta el miércoles, y empiesan en $38 dólares.

Espanola Humane reduce las tarifas de adopcion este fin de semana para su evento Puppy Palooza

La agencia tendrá más de 50 cachorros y 60 gatitos disponibles para adopción este sábado a partir de las 10 a.m. hasta las 3 p.m. en el petco de Santa Fe en Cerillos. Espanola humane dijo que su reciente fiesta de gatitos encontró hogares para más de 30 gatitos, y espera que el enfoque en los cachorros tenga el mismo nivel de éxito.