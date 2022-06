Un adolescente de Edgewood está tras las rejas después de amenazar que iba a disparar en una escuela local a principios de este mes. Es raro escuchar que alguien valla a la cárcel de una amenaza como esta. Hablómos con los funcionarios del distrito y la policía estatal que dicen que a pesar de que sus afirmaciones eran una broma, las amenazas se tomaron muy enserio. El nueve de Junio el distrito escolar de Morarty Edgewood fue puesto en alerta máxima después de que la policía estatal fue alerta de la amenaza en las redes sociales. Candace Hopkins, portavoz de la policía del estado de Nuevo México, dijo que la amenaza fue publicada en la aplicación de medios sociales Yik-Yak. La aplicación permite a los usuarios publicar de forma anónima las publicaciones sólo son visibles en un radio de cinco millas. Eso los condució a Emma Haviland, de 17 años, en Edgewood. Al interrogar al adolescente la policía estatal de Nuevo México dice que Haviland les dijo que no fue en serio las amenazas y que sólo era una broma. Sin embargo, la policía estatal y los funcionarios del distrito escolar dicen que en este siglo, amenazas como estas no son para reir. La policia estatal dice que la joven de 17 años está en el centro de servicios para menores del condado de san juan ya que edgewood no tiene centro de detención para menores. La adolescente enfrenta cuatro cargos un delito grave de tercer grado por intentar cometer un delito grave, un delito menor por realizar amenazas ilegales y dos delitos menores por conducta desordenada e interferir con el proceso educativo. Emma Haviland ni siquiera asiste a una escuela en el distrito escolar de Edgwood.

Toda esta lluvia ha permitido a la ciudad de albuquerque reabrir sus espacios abiertos en las montañas del este. Pero la prohibición actual de quemaduras al aire libre y fuegos artificiales sigue en efecto, hay una excepción carlito springs permanecerá cerrado debido a renovaciones.

Desbordamiento del río Tecolote

Tenemos otro vistazo a las inundaciones cerca de las cicatrices de quemaduras. Gavino Lesperance nos envio este video en el que se muestra agua corriendo en el río tecolote en el cerro mineral. Eso es al oeste de Las Vegas. Todavía hay algunas tormentas, pero está más seco en muchas partes del estado hoy.

Ella ha sido arrestada 7 veces por manejar bajo la influencia del alchol, y condenada dos veces. Hoy iba a declararse culpable de tres de esos cargos, pero el juez rechazó el acuerdo de culpabilidad. Ahora la oficina del fiscal del distrito del condado de Bernalillo dice que el acuerdo de declaratoria está fuera de la mesa. Jennifer Whitey estaba en la corte para declararse culpable por tres arrestos de DWI en poco más de dos años. El último arresto de whitey fue en diciembre del año pasado. Ella también trato de declararse culpable de los mismos casos en Marzo de 2020 y Noviembre de 2021. Le dijo al tribunal que ha estado absstinente durante cuatro meses y no maneja a pesar de que se le multó el 31 de Marzo por conducir con una licencia revocada. La juez clara moran se preguntaba por qué iban a abandonar el número de condenas por DWI

esta tarde la fiscalía del distrito nos dijo que no habrá más acuerdos con la fiscalía en este caso. El estado decidirá si trataran cada caso de DWI por seprado o tratarán de ponerlos todos juntos. Una quinta condena por dwi es un año obligatorio en prisión.

Maestros y profesores universitarios jubilados ya pueden regresar a las aulas sin perder sus pensiones. La ley de regreso al trabajo para jubilados educativos entra en vigor oficial este Viernes. Bajo la nueva ley, los educadores pueden enseñar por tres años más en una escuela, colegio o universidad pública sin renunciar a sus beneficios de jubilación. Anteriormente, los docentes debían suspender su jubilación o trabajo a tiempo parcial y ganar menos de $15 dólares la hora. Los legisladores aprobaron el proyecto de ley en la sesión legislativa y dijeron que ayudará a aliviar la escasez de maestros en el estado.

La policía de Albuquerque y los agentes del condado de bernalillo realizan una gran redada callejera durante el fin de semana. Tuvo lugar el sábado por la noche en american home furniture cerca de Menaul y Carlisle. Un ciudadano preocupado denuncio el evento planeado llamado “take the streets over.” Se puede ver a los conductores subirse a Menaul y despues irse ahí es cuando los oficiales por las calles trataron de detenerlos, guiados desde el aire. Algunos no se dieron por vencidos tan facil, incluyendo una mujer que fue seguida hasta Rio Rancho. Ella fue arrestada y se emitieron 167 otras citaciones.