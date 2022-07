La doctora que realizó la autopsia de Victoria Martens subió hoy al tribunal en el juicio de Fabian Gonzales. Ella llevo al jurado a través de las lesiones encontradas en el cuerpo de la niña de 10 años. Había dudas si Victoria fue agredida sexualmente, la doctora Rebecca Aschkendrick dice que es difícil saberlo con seguridad, pero las lesiones no fueron consecuentes con ese tipo de delito. Fabian Gonzales fue acusado originalmente de asesinato y agresión sexual después del asesinato de la niña en 2016. Esos cargos fueron retirados dos años después de que nueva evidencia salio a la luz ahora enfrenta un cargo de abuso infantil imprudente que resultó en cargos de muerte y manipulación. Los fiscales están tratando de demostrar que aunque Gonzales no mató a Victoria, trató de ocultar el crimen ayudando a limpiar la escena. La doctora Aschkendrick confirmó que los brazos, el corazón y parte del hígado y el esterno de victoria fueron extractados de su cuerpo y intentaron amputar una de sus piernas después de que ya estaba muerta. Las lesiones en la cara de la niña fueron consistentes con una mano tapando su boca. Ella también tenía una lesión en la parte superior del cráneo. El médico testificó que no había suficiente sangre para una prueba de toxicología por lo que los médicos tuvieron que utilizar parte del hígado de victoria para hacer pruebas de drogas y alcohol. Cuando se le preguntó cuánto tardariá una persona en matar y luego desmembrar a alguien, la Dr. Asch kendrick dice que depende del nivel de habilidad. Ella dice que el sospechoso o sospechosos en este caso en particular no parecían ser habiles. El detective retirado Richard Lewis tomó el tribunal esta tarde para terminar su testimonio. Le explica al jurado qué fue lo que hizo tan difícil esta investigación.

Un camion semi se volco causando problemas de tráfico a lo largo de la I-25 hoy. El camion que transportaba lo que parece ser grava rodó sobre el paseo del norte esta mañana, derramo gran cantidad de escombros sobre la carretera. La policía cerro ambos carriles en dirección norte de la interestatal y el paseo en dirección oeste mientras los equipos limpiaban todo. La carretera ya reabrio.

Uno de los restaurantes más populares de Albuquerque ha sido cerrado a causa de los ladrones. El jueves los ladrones robaron dos de las líneas de cobre en golden pride por la calle en Central cerca de Eubank. Es uno de los lugares más grandes y continuos de la cadena. El negocio tuvo que cerrar para permitir que se realizaran las reparaciones. Durante esos 4 días han tenido que trasladar empleados a otras tiendas para que no pierdan pago pero ha sido un dolor de cabeza. Había dos camionetas semi de comida para mover. Los propietarios decidieron evitar el problema en el futuro reemplazando todos los alambres de cobre con aluminio. Dicen que el costo de todo esto puede alcanzar los $35 mil dólares los ladrones probablemente obtubieron algunos cien dólares por lo que robaron. Los propietarios piden a la ciudad que haga más para evitar esto.

Un gran proyecto en la I-25 fuera de Balloon Fiesta Park ya está en marcha. Está destinado a reducir retrasos, pero algunos están preocupados de que no se haga a tiempo para el gran evento de este año. El proyecto de 2 puntos de $5 millones de dólares moverá la rampa de entrada de la I-25 en dirección sur en Roy y Tramway en 11-mil pies. La ciudad dice que moverlo más al sur dará a los visitantes del parque acceso a más calles secundarias, haciéndolo más rápido y seguro al salir del evento. El proyecto tiene un cronograma apretado, pero hay un plan de respaldo si no se realiza a tiempo. Un plan es utilizar la carretera frontal y la rampa de entrada en Alameda, la misma estrategia de salida utilizada en años anteriores. Un portavoz de Balloon Fiesta dice que son optimistas de que el proyecto terminará antes de la fiesta.

Una señal de autopista mal escrita está llamando la atención de muchos en las montañas del este. Como puede ver, este letrero cerca de la rampa de la entrada de la I-40 en dirección oeste cerca de Sedillo Hill , no tiene la letra “r” en la palabra Albuquerque. Un portavoz del DOT dice que son conscientes de este error y lo van a corregir. Dicen que este tipo de errores sucede de vez en cuando.