Un nuevo video muestra los momentos en que un autobús lleno de estudiantes de una escuela intermedia, fue golpeado por un auto.

La humedad ayudo a disminuir la actividad en el incendio de Cooks peak ayer, pero los equipos de bomberos están vigilando los patrones cambiantes del clima. El incendio al Norte de Ocate ha crecido a más de 54 mil acres y en la última actualización estaba contenido en un 18 por ciento. Mientras que la nieve y la lluvia trayeron algo de alivio, los bomberos, quienes están trabajando directamente en el borde del incendio, esperan que los vientos fuertes no se conviertan una vez mas en un desafío. Permanecen las evacuaciones para Sweetwater, Rayado, Sunnyside, Los Lefebres y los Huerros, mientras que otras comunidades cercanas permanecen en esperar.

El incendio combinado de calf canyon y Hermits Peak esta quemando cerca del Cayon Gallinas y sigue creciendo. El incendio ha crecido a más de 60 mil acres y ahora está contenido en un 12 por ciento. Los bomberos dicen que un gran enfoque ahora está en el flanco del incendio y evitar que crezca más hacia el norte y el este. Ordenes de evacuación emitidas el domingo estan en pie todavia.

The all Together NM Fund está recolectando donaciones para los nuevos mexicanos impactados por los incendios forestales en todo el estado.

Actualización del tranvía para Biopark

En las metas de un año del alcalde solicita que el ‘tranvía’ esté en funcionamiento a más tardar el 13 de Octubre. El tranvía llevará a las personas del zologico al acuario en sólo 12 minutos. Un camino de grava está ahora donde solían estar las vías del tren. aunque no parece que se ha hecho mucho, eso fue hecho en Febrero. Llamamos al Biopark para preguntarle cuándo planean que el tranvía esté en funcionamiento.

Los visitantes podran apreciar la experiencia 3D, y podran ver más de las 300 obras maestras del artista como “la noche estrella”, “girasoles” y “terraza de café por la noche”. Para mas información sobre boletos, visite Always on.