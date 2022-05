El gobernador dice que 14 estudiantes y un maestro están muertos después de que un pistolero abrió fuego en una escuela primaria. Sucedió en la escuela primaria robb en uvalde texas, que se encuentra unos 85 millas al oeste de san antonio. El gobernador Greg Abbott dice que el tirador también murio, después de recibir disparos por agentes policiales. También hay informes de otros estudiantes quienes fueron lesionados. Un segundo hospital dice que está tratando víctimas, pero no se ha dado un conteo oficial. En cuanto al sospechoso, los funcionarios dicen que asistió a la escuela secundaria de la ciudad y el gobernador dice que también le disparó y mató a su abuela poco antes de entrar a la escuela y abrir fuego.

Dos estudiantes de secundaria en Albuquerque estan bajo custodia después de ser encontrados con armas en los campus de las escuelas. Un incidente fue en la escuela secundaria Volcano Vista. El director dice que fue encontrado en la mochila de un estudiante en el lote sur. el estudiante ahora enfrenta cargos penales. No han dicho si el estudiante amenazo a alguien. Dicen que varias personas fueron a reportar el arma a los administradores y así es como la encontraron. También se encontró un arma con un estudiante en la escuela secundaria Cleveland en Rio Rancho. Los administradores dicen que otro estudiante les aviso sobre el incidente y fueron capaz de encontrar al estudiante con el arma y confiscarla. Dicen que el estudiante no hizo ninguna amenaza, ni señaló a nadie. Dicen que el estudiante también fue detenido por la policía.

El incendio Mcbride del mes pasado en ruidoso, mato a dos y destruyó más de doscientas casas. Ahora tres texanos que perdieron sus propiedades de vacaciones en el incendio están demandando a la compañia PNM diciendo que la compañía eléctrica tiene la culpa del incendio masivo. La demanda afirma que un árbol cayó sobre una línea eléctrica de PNM cerca de el bloque 100 de Warrior Drive que comenzo el incendio. Dicen que independientemente de la propiedad en la que estaba el árbol, es responsabilidad de PNM asegurarse de que no haya amenazas cerca de las líneas eléctricas. También afirman que hay árboles caídos cerca de las líneas eléctricas alrededor de ruidoso que pueden alludar a que los incendios crescan mas. Pero es importante observar que el servicio forestal de los estados unidos nos dijo hoy que la causa del incendio Mcbride aún está bajo investigación. En una declaración, PNM dice que ha recibido la demanda y cooperará con todos los investigadores estatales y partes involucradas. Preguntamos si se investigó el área donde calló el árbol, pero todavía estamos esperando su respuesta.

Los conductores que manejan a alta velocidad en albuquerque ahora podrían recibir una multa si son captados por una de las cámaras de velocidad de la ciudad. Un mes después de la instalación de tres cámaras de velocidad a lo largo de las áreas problemáticas, la ciudad ya ha atrapado a cerca de 190-mil automóviles que viajan 10 millas o más sobre el límite. Sin embargo, siendo el programa tan nuevo. La ciudad dice que es demasiado pontro para saber si ha habido un cambio en el comportamiento de los conductores. Salimos cerca de una de las cámaras de velocidad en Montgomery cerca de Eubank con una pistola de radar. Estuvimos allí y registramos a los conductores que viajan hasta 12 millas sobre el límite de velocidad. Eso podría conseguirles una multa de 100 dólares mañana. Pero la ciudad dice que sólo los conductores que pasan una cantidad excesiva sobre el límite recibirán multas, pero en cuanto a ese número permanece en el aire. Después del período de advertencia, la ciudad espera que los conductores hayan tenido tiempo suficiente para ajustar la manera que manejan. Los residentes en la zona dicen que hay más conductores manejando con alta velocidad por la noche que durante el día. Si recibe una multa y no estaba conduciendo, la ciudad dice que puede firmar una declaración escrita identificando al conductor responsable para pagar la multa, si se niega, usted puede ser responsable del pago o de cuatro horas de servicio comunitario. Si la deuda no se paga, los conductores pueden enfrentarse al cobro de deudas, sin embargo la ciudad dice que no es un delito penal por lo tanto no afectariá sus registros para conducir. Las otras dos cámaras están en Gibson y Washington. El municipio espera tener 10 camaras mas al final del verano. La primera parte de camaras instaladas llegara a finales de Junio e iran por Lead, Coal y Unser.

Los funcionarios estatales de salud han detectado rabia en tres zorros y dos gatos montés en el suroeste de Nuevo México. Los casos fueron reportados en o cerca de casas en los condados de grant, sierra y catron. El departamento del estado dice que los cinco animales fueron agresivos contra las las personas. Se le recomienda que se contacte con los funcionarios de caza y pesca si ve la vida silvestre actuando de forma extraña, y que llame al departamento de salud inmediatamente si es mordido.

Refugio de animales del condado de Bernalillo buscan donaciones

El condado dice que tiene un exceso de gatos y perros disponibles para adopción, y necesitan ayuda para proporcionar suministros para mascotas. Los artículos más necesarios son toallas, mantas de felpa y sábanas. Puede hacer donaciones en el centro de recursos y cuidado de animales, en la segunda calle. El albergue también cambia de horario. Ahora estará abierto de martes a sábado de 1 p.m. -5:30 p.m.