Lo que normalmente sería una lluvia agradable podría convertirse en inundaciones devastadoras

Esas lluvias tienen aquellos que han regresado a sus casas en las áreas de Hermits Peak Calf Canyon preparandose para otro prosible desastre. Los funcionarios dicen que las condiciones húmedas han ayudado en los esfuerzos de supresión de incendios, pero han tenido que reducir algunos equipos en el arias altas, alrededor de 500 en las últimas 24 horas, debido al riesgo de inundaciones repentinas. Los equipos de bomberos han pasado a ayudar a la guardia nacional y a los funcionarios del condado en los esfuerzos de bolsas de arena, llenando casi 95-mil bolsas. los residentes nos djieron que se estan preparando para lo peor. Brenda donovan nos dijo que mientras que el área en la que vive no se quemó, ella espera muchas inundaciones en su casa. El incendio Hermits Peak Calf Canyon permanece al 72 por ciento de contención y ha quemado más de 341 mil acres.

Una organización sin fines de lucro local ayuda pequeñas empresas

Con muchas pequeñas empresas que ahora enfrentan la inflación y la escasez de mano de obra, una organización sin fines de lucro local está trabajando para ayudarlas a mantenerse a flote. Dream Spring está dedicada a ayudar a los empresarios pequeños a comenzar o hacer crecer su pequeña empresa, proporcionan préstamos y otras formas de apoyo. Dream Spring ahora se ha asociado con la administración de desarrollo económica de los estados unidos para ofrecer un préstamo de avance rápido, donde las pequeñas empresas pueden obtener préstamos de tres meses hasta 10 mil dólares, sin interés.

Una mujer quien manejaba casi al doble del límite legal de velocidad, golpeó y mató a una joven de 18 años y pasará más de una década detras de rejas. Bernadette Etsitty se declaro culpable un año despues del accidente del 2020 que mató a Roxana Sáenz. La adolescente se acaba de graduar de la escuela secundaria del Norte Etsitty iba a más de 60 en una zona de 40 millas por hora cuando se estrelló contra el coche de sáenz en Candelaria cerca de Girard. Ella también admitió ante los oficiales que se había tomado un paquete de doce cerveza, antes de conducir. Durante la sentencia de hoy, el padre de sáenz habló en la corte pidiendo al tribunal condenarla a lo máximo. El juez courtney weaks condenó a et-sitty a 12 años detrás de rejas, la máxima centencia permitida bajo el acuerdo de seguridad.

Se ha emitido una nueva orden para el hombre acusado de entrar en una instalación de atletismo de la la universidad de Nuevo Mexico. Adrián Armendariz está acusado de entrar en las instalaciones de atletismo en junio de 2020. Lo atraparon buscando entre los gabinetes y le dijo a la policía que había entrado por una puerta abierta. Hoy, un juez emitió una orden por no comparecer después de que no se presentó ante el tribunal estaba fijado para tomar un trato de declaración. También hay una orden de incumplimiento pendientes para él por perder otra audiencia anterior en la corte.

El CDC y la FDA han aprobado las vacunas contra el COVID-19 para niños tan pequeños como de seis meses de edad. A partir de hoy, los padres pueden elegir entre la serie de tres dosis de pfizer. O las dos vacunas de Moderna. Las vacunas llegan justo a tiempo para el verano. Pero podría ser un desafío conseguir que todos los padres esten de acuerdo. Una encuesta reciente de salud de kaiser encuentra que sólo uno de cinco padres dicen que vacunarán a sus hijos de inmediato. También hay una baja vacunación entre los niños de edad escolar.

New Mexico United pospuso su partido del miércoles debido al clima. El equipo tiene que convertir el parque de los isotopes de un diamante de béisbol a una cancha de fútbol. Pero dicen que no es seguro para sus jugadores debido a la lluvia. Ahora posponen el partido para el 6 de julio a las 7 p-m en el Isotopes Park. Esto inicia la pregunta ¿Esta situación sería diferente si el equipo de united tuviera su propio estadio? El equipo dice en una declaración, mientras que los isotopes y su equipo de terreno realizan un trabajo increíble las cosas serián más fáciles para todos y tendriamos menos problemas como estos si no tubieramos que hacer los cambios necesarios. New Mexico United dice que los boletos para mañana seguirán siendo válidos el 6.