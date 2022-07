El ex compañero de Christopher Smelser tomo el tribunal hoy

Sentado a pies de distancia de su ex compañero el oficial Andrew Tuton se emocionó al recordar aquella noche de Febrero diciendo que ellos pensaron que Antonio Valenzuela estaba armadoy que sus vidas corrian peligro. Después de este momento el fiscal fue rapido en señalar que ‘tuton’ no se emocionó durante la audiencia preliminar y se escuchó que bromeo con Smelser después del incidente en el video de la cámara de cuerpo. Tanto el estado como la defensa utilizaron cámaras, dibujos e incluso le pidieron a tuton que se levantara y demostrar la posicion de todos durante la pelea. Tuton explico que Valenzuela huyo despues de una parada de tráfico. Tuton dijo que pensó que Valenzuela, estaba armado y que estaba tratando de sacar su arma. Tuton dice que consideró disparar a valenzuela en ese momento. Testificó que habría utilizado la misma restricción de cuello vascular. Tuton testificó que después de la pelea, Smelser dijo que no hizo la maniobra VNR correctamente. También dijo que ambos oficiales pensaron que Valenzuela solo estaba inconsciente y no se dieron cuenta que se estaba muriendo. El oficial tuton sigue con la policía de Las Cruces. Dice que fue suspendido por un día por no dar ayuda a Valenzuela.

Un ex-oficial de la policía de Albuquerque acusado de violar a una mujer mientras estaba en horas de servicio permanecerá tras las rejas hasta su juicio. Johnny Garcia estaba de servicio en el sunport en Febrero, cuando lo acusaron de forsar a una empleada a un armario. La mujer le dijo a la policía que García la besó y la toco, luego la obligó a realizar sexo oral con él. En Mayo, el juez Stan Whitaker determinó que García sería detenido hasta el juicio, pero hoy su defensa presentó nueva información. El juez negó la moción, dijo que no creía que la defensa o el plan de tratamiento presentado había abordado sus preocupaciones originales. Aún no se ha fijado una fecha para el juicio, pero el estado dijo que tiene alrededor de 20 testigos listos para testificar.

La policía está investigando dos homicidios en el sureste de Albuquerque. El primero ocurrió cerca de san pedro y bell la policía fue llamada de un informe de una mujer que fue disparada justo antes de las 10 la noche. Cuando llegó la policía la mujer ya estaba muerta por una herida de bala y sólo 10 minutos después, los oficiales respondieron a otra llamada a las calles de san Mateo y Grand. Ahí encontraron a otra mujer tambien muerta en un auto la policía dijo que también murió por una posible herida de bala. La policía dice que no hay evidencia que sugiera que los dos homicidios estén vinculados de alguna manera.

Un gran almacén industrial llega al lado oeste de la ciudad algo que la ciudad y los desarrolladores dicen que es necesario. La instalación del almacén industrial de 150 mil pies cuadrados está cerca de la I-40 y la 98. Titan Development dice que han alquilado un tercio del espacio y esperan tener el resto alquilado en unos pocos meses. Aún no están divulgando los nombres de las compañías, pero dicen que los negocios utilizarán el espacio para montaje y almacenamiento. El proyecto de 22 millones de dólares agregará cerca de 150 empleos en la construcción y podría traer cientos de empleos cuando se llene el almacén. Se espera que el almacén esté terminado en mayo del próximo año.

Biopark está de luto por la muerte de uno de sus chimpancés llamado Thunder. Thunder comenzó a mostrar señales de enfermedad gastrointestinales a principios de julio y resultó positivo para la bacteria shigella. Biopark dice que thunder tuvo días buenos y malos mientras estaba en tratamiento, pero empeoró el Sábado y el personal no lo pudo salvar. Biopark, dice que ningún otro animal está mostrando señales de la enfermedad y que están siendo examinados regularmente. Creen que la bacteria que infectó a thunder fue traida por un animal asintomático dentro de la manada. Simios en el zoológico fueron impactados por la bacteria shigella en Agosto y Septiembre del año pasado.

La organización benéfica de Petco, Petco Love, otorgó una donación de 10 mil dólares a animal Humane de Nuevo Mexico. La donación ayudará a la clínica veterinaria de Animal Humane. También brindara servicios veterinarios a bajo costo a los miembros del público que califiquen por sus ingresos. Animal humane dice que han estado recibiendo donaciones anualmente. Para recibir las donaciones, animal humane New Mexico tiene que llenar una solicitud. Dicen que es un proceso competitivo, pero esta no es la primera vez que reciben financiamiento.