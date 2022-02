El hombre acusado de atropellar y matar a un niño de siete años cerca del río de las luces está en su camino de regreso a albuquerque ahora mismo. Se entrego en la frontera mexicana la semana pasada. Documentos judiciales recientemente presentados confirman que sergio almanza cruzó a méxico después del delito. Sergio Almanza, fue acusado la semana pasada por homicidio vehicular y otros cargos. La policía dice que él es el que condució un ATV por la calle Central y choco contra una familia que cruzaba la calle en Tingley. Pronoy Bhattacharya, de 7 años de edad, murio y su padre resultado herido. Nuevos documentos judiciales establecen que había otras tres personas en el ATV en el momento del accidente. Preguntamos hoy ¿Si podrían enfrentar cargos? La ley de Nuevo México podría hacerlo difícil dependiendo de su nivel de participación en el caso. Los documentos con los que se solicita la prisión previa argumentan que almanza sigue siendo un peligro estando afuera. El huyó a méxico el 15 de diciembre, día que fue acusado del delito. Las autoridades lo han buscado activamente desde ese dia. Los fiscales han estado examinando sus antecedentes penales que consisten en lo que ellos llaman antecedentes de tráfico imprudente, cargos por drogas y armas.

La policia sigue buscando a los ladrones que le apuntaron con una arma a un guardia de seguridad de la tienda smiths este fin de semana. El guardia de seguridad pudo detener al ladrón después de que trató de robar cerveza, cuando le apunteó con un arma lo peleo quitandosela. El fue expulsad pero volvió y continuo molestando al guardia de seguridad. Tres hombres luego llegaron con una arma que le apuntó directamente al guardia de seguridad. Por el video parece que los ladrones solo están jugando con el guardia de seguridad. La policia, dice que le exigían que les regresara el arma del ladrón. Terminaron saliendo, pero no sin antes asustar a todos. La policia dice que es por eso que la legislatura necesita mejorar las sentencias para delitos con armas. Es un proyecto en la legislatura pero no se está moviendo como muchos quisieran.

Se retrasa la fase dos del proyecto de Mesa del Sol Field

El condado inició hace dos años el complejo deportivo regional, con planes para construir 32 canchas junto con baños permanentes y otras instalaciones. Dijeron hoy que han enfrentado una cantidad de retrasos y actualmente están esperando los documentos de la empresa de diseño. Dicen que han conseguido algunos financiamientos y algunas ideas para el tamaño, pero aún deben identificar una ubicación. la esperanza quiere construir una instalación lo suficientemente grande para tener 12 canchas de voleibol, que podrían transformarse para baloncesto, fútbol, lucha e incluso fútbol americano.

Un proyecto de ley que financiaría un programa de ciberseguridad para distritos escolares ha pasado el comité de educación de la casa. Los legisladores pasaron la propuesta de 45 millones de dólares que crearía una oficina de ciber-seguridad para las escuelas k al doce grado. El mes pasado, tanto albuquerque como truth o consequences fueron víctimas de ataques cibernéticos y las escuelas en los estados unidos han enfrentado más ataques desde el comienzo de la pandemia. Si se aprueba, este proyecto proporcionaría financiamiento para contratar a tres empleados para desarrollar e implementar el programa.

El programa de desarrollo de la fuerza laboral de la ciudad de albuquerque está teniendo éxito. El programa ha ayudado a entrenar a 285 empleados en 102 organizaciones. El programa ofrece cursos gratuitos de habilidades laborales para la codificación contabilidad gestión de proyectos y capacitación para la licencia de conductor comercial. Empleadores que participan: acuerdan agregar un nuevo empleo en el plazo de dos años. Esto también fomenta el crecimiento de pequeñas empresas. Han ayudado a los empleadores a agregar 184 empleos nuevos.

Uber esta ofreciendo viajes de descuento una vez más el domingo del super bowl y el día de san valentín. La campaña take a ride on us ofrece un total de dos mil viajes. Solo utilice el código “super-22” hasta el domingo por la medianoche o “love 22” hasta el lunes por la medianoche. Los códigos proporcionan dos viajes por persona con un crédito de hasta 15 dólares. Ambas ofertas comienzan el viernes al mediodía.