Fue una escena caótica, cuando un carro mustang se estrello contra un autobús escolar lleno de estudiantes. Ahora las familias de tres de esos estudiantes están demandando al hombre detrás del volante del mustang y al conductor del autobús escolar, aclamando que no estaba poniendo suficiente atención. Video desde el interior de un autobús escolar en Febrero. Muestra la escena espantosa, las imágenes en cámara lenta muestran el autobús escolar siendo golpeado por un mustang blanco mientras el autobús conducía a través de una intersección, en gibson en el suroeste de Albuquerque. El conductor del autobús reviso rápidamente a los estudiantes de la escuela George Sanchez , cuando el autobus se volco. Moviendolos a unos encima de otros. Hoy el conductor del mustang, Mario Pérez de 50 años, se declara no culpable de 17 cargos de abuso infantil. Dos de esos cargos son de gran daño corporal. Uno de los estudiantes resulto con su pelvis roto devido al accidente. Otro estudiante un fémur roto. Ahora, tres familias de estudiantes lesionados están demandando a pérez por conducir imprudentemente, a las escuelas públicas de albuquerque y al conductor del autobús escolar, por fallar en mantener una vigilancia adecuada y no cedirse al tráfico que pasaba resultando en la colisión. Si es condenado por todos los cargos la oficina del d-a dice que el conductor del mustang, Mario Perez podría enfrentar más de 50 años en prisión.

Los consejeros de la ciudad de Albuquerque, están trabajando para elaborar un proyecto de ley municipal sobre el uso público de la marihuana. Dos proyectos de ley están fijados para ser discutidos en la reunión del consejo de esta noche. El primero es para no criminalizar a aquellos que sean atrapados utilizandolo en público. El segundo proyecto prohibe el uso de cannabis en cualquier lugar público pero no establece las sanciones. Y hay un tercer proyecto de ley, que es la prohibición de nuevos negocios relacionados con el cannabis en el centro histórico hasta Octubre. Actualmente, la prohibición se vence el próximo mes.

Un nuevo número de teléfono, de tres dígitos hará que hablar por ayuda sea aún más fácil. A partir del 16 de Julio, si usted marcar el numero 9-8-8, lo conectará con personas de prevención de suicidio. La línea de acceso y crisis del estado de Nuevo México se convertirá en el centro de llamadas para la nueva red de respuesta a la crisis ampliada del estado. Pronto también habrá opciones de chat y texto para que las personas obtengan ayuda cuando estén en crisis. Para apoyar el lanzamiento en Julio, el centro de llamadas de Albuquerque está contratando a más de 25 consejeros de crisis y especialistas que dan apoyo.

Mañana es el día de elecciones y a diferencia de años pasados, usted puede registrarse para votar ese día. Habrá 72 lugares de votación abiertos mañana en el condado de Bernalillo. Puedes presentarte en cualquiera. Si tiene que registrarse en el sitio, necesita una identificación con foto y un documento que refleje su dirección. Mañana son las elecciones primarias, lo que significa que usted tiene que estar inscrito en uno de los tres partidos principales y sólo podrá votar por los candidatos de ese partido. Las reglas de registro el mismo día permiten a los votantes que no estén afiliados o con un partido menor registrarse con un partido mayoritario cuando emitan su voto.

Puedes ir al acuario Biopark esta semana para celebrar el día mundial de los océanos. Biopark está organizando un evento para celebrar los océanos del mundo y la conexión que los humanos tienen con el mar. Habrá estaciones de descubrimiento con arte y artesanías para enseñar a los visitantes sobre la preservación del océano. También habrá platicas sobre el acuario, tortugas marinas y arrecifes de coral. Ese evento se realizará el Miércoles de 10 am a 2 pm.