La ciudad de Albuquerque comparte los resultados de su encuesta reciente que tratan de comprender cómo se sienten los residentes sobre la calidad de vida en la ciudad. No es sorpresa que los resultados muestren que las mayores preocupaciones giran en torno a la delincuencia y la falta de hogar. Alrededor de 400 adultos en la comunidad les hicieron preguntas como. Si se sienten seguros en su vecindario y sus preocupaciones sobre el mantenimiento de la ciudad. Tambien les preguntaron si la ciudad está haciendo lo suficiente para ayudar a las personas bagabundas. La mayoría dijo que la ciudad está haciendo un mal trabajo en el manejo de las personas sin hogar en Albuquerque. Pero menos de la mitad de las personas que respondieron no conocian sobre el centro Gateway la respuesta de la ciudad a las personas sin hogar. Cuando se trata de seguridad el 81% dijo que se sienten seguros en sus vecindarios durante el día pero eso baja al 51% durante la noche y algunas personas dicen que no se sienten seguras en esta ciudad. La encuesta también mostró que los residentes tienen preocupaciones sobre los esfuerzos de la ciudad para mantener los parques de la ciudad y las áreas de espacios abiertos. Menos personas tenían cosas positivas que decir sobre el mantenimiento de carreteras. Ahora los resultados no fueron del todo malos el estudio también destacó la cultura única gente amable y excelente comida en la ciudad. Tenemos más detalles sobre el estudio en nuestro sitio web.

Los consejeros de la ciudad de Albuquerque podrían votar el miercoles para poner un cuarto de millón de dólares para mejorar la ruta 66. La resolución, que se originó con la concejal klarissa pena, ponería el dinero para establecer actividades minoristas o artísticas y culturales en lugares vacíos, limpiar barrios y rehabilitar letreros de neón a lo largo de la ruta. Pena dice que es una oportunidad de traer a la gente de nuevo al área antes del 100 aniversario de la ruta 66. Esa resolución se encuentra entre varias en la agenda del consejo el Miercoles. También examinarán una moratoria en los campamentos para personas sin hogar sancionados de la ciudad, un nuevo mapa del distrito para el concejo municipal y la reducción de las tarifas de los vendedores en los mercados de agricultores.

Ha sido una tradicion en los ranchos durante 30 años con una manera única de que los estudiantes tengan la oportunidad de obtener habilidades para la vida mientras se le paga. 50 vendedores en el mercado de productores de los ranchos ofrecieron una amplia variedad de comidas locales, carne y más. También había música en vivo y un lugar para que la gente vea a los artistas locales y su trabajo. El mercado está administrado por voluntarios, pero se aseguran de que los estudiantes locales tengan una manera de participar en el evento el mercado terminará el 12 de Noviembre antes de comience su mercado de invierno este año.

Si presentó impuestos para una organización exenta de impuestos quizá quiera asegurarse de que su información personal esté segura. Porque el IRS dice que expuso información confidencial en su sitio web. El servicio de impuestos interno dice que algunos datos para que utilizan un documento de declaración de impuestos comerciales fueron publicados accidentalmente, antes de que el error fue captado y eliminado. Los datos fueron para 120 mil contribuyentes utilizando el formulario 990-T que es para organizaciones exentas de impuestos. El IRS dice que se contactará con todos los involucrados cuya información fue expuesta.

Volar podría mejorar este otoño, segun expertos en viajes aéreos

Viajar en el otoño desde septiembre hasta Octubre podría ser mucho mejor debido a la caída de la demanda y las aerolíneas ya han realizado reducciones de otoño e invierno. Los volantes de verano enfrentaron varias interrupciones de viajes este año. Según “flight aware”, desde memorial day alrededor del 25% de los vuelos se han retraso durante la temporada de viajes de verano.