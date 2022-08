Moratoria de campamentos para personas sin hogar

El alcalde de Albuquerque, Tim Keller, ha vetado una moratoria a los campamentos para personas sin hogar sancionados. Ahora el concejo municipal busca revocar ese veto. El concejo municipal aprobó la demora de un año en cualquier campamento sancionado el 15 de Agosto por un voto de seis a tres. Lamentablemente para el pastor, dennis hubbard sus dos aplicaciones para los campamentos sancionados por la ciudad uno aquí en Agua Azul y el segundo en wheeler cerca de Broadway no lo lograron. Ahora después del veto del alcalde Keller el pastor hubbard tiene esperanzas, pero los que se encuentran en contra dicen que esta no es la solución a la falta de hogar. La semana pasada realmente cuatro grupos aplicaron para campamentos el concejal Lewis dice que es evidente que el concejo no apoya los campamentos sancionados por la ciudad. El cree que hay suficientes votos para anular el veto de los alcaldes. El consejo necesitará seis votos para anularlo. La demócrata Klarissa pena fue uno de los votos clave a favor de la moratoria. La llamamos para ver si iba a votar para revocar el veto. Ella no nos ha contestado, se espera que el consejo vote sobre el veto de los alcaldes el 7 de Septiembre.

La policia está investigando un tiroteo policial que termino mortal anoche en el noroeste de Albuquerque. Los oficiales fueron llamados a una estación de gasolina cerca de Coors y Quail alrededor de las 11:15 de anoche donde encontraron a un hombre desmayado dentro de un vehículo. Lo despertaron y comenzaron a hablar con él pero dicen en un momento regreso a su vehículo. El hombre fue llevado al hospital donde murió. Su identidad no ha sido revelada. La policia encontró un arma que no pertenecía a los oficiales en la escena. La investigación se encuentra en las primeras etapas.

Los agentes del condado de Bernalillo están buscando ayudar a identificar a un hombre que robó un Dunkin’ Donuts la semana pasada. Un hombre fue visto en las imágenes de seguridad sacando un arma en la tienda de donuts en la orilla y Coors a las 10:20 a.m. el Jueves. El hombre llevaba una camisa blanca y una máscarilla y un sombrero color cafe claro. La policía dice que luego huyó de la escena en un saturn gris oscuro. Si sabes algo, se le pide que contacte con el departamento del sheriff del condado de Bernalillo.

La administración de Biden anuncio, que algunos prestamos estudiantiles podrian no borrarse. Los prestatarios pueden estar libres de impuestos federales, pero aún tienen que pagar impuestos estatales sobre las cantidades eliminadas. La fundación de impuestos dice que 13 estados podrían cobrar dichos impuestos. Y que los costos de los 10 mil perdonados podrían ser de unos $300 dólares hasta $1,100 dolares.

Otro gatito fue encontrado en el parque de los Isotopes. La semana pasada encontraron un gatito en las gradas. Fue apodado orbit y ahora está en el animal humane. Ayer encontraron otro gatito en el dugout del parque. También fue llevado a animal humane. El equipo está pidiendo sugerencias de nombres para el hermano o hermana de Orbit. Las sugerencias incluyen “Rockie” y “Duke.”