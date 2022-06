Toda la lluvia que ha caido se ha convertido en problema en algunas areas de Nuevo México. En Roswell causó el colapso de un puente sobre el Río Berrendo cuando una camiometa pasaba por arriba. Una vez que el agua retrocedió, esto es lo que queda. Como se puede ver toda la tierra debajo de ella. Y las aguas subieron tanto en algunos vecindarios, que varias casas se inundaron. La cruz roja respondió anoche y ayudó a colocar bolsas de arena alrededor de las casas pero el agua estaba tan alta que no se pudo detener en algunas áreas. La cruz roja alojó a esas tres familias anoche en un hotel. Dice que este es un buen ejemplo de cómo la cruz roja ayuda a nivel local. Siempre están buscando voluntarios.

Las personas que viven a lo largo del arroyoGallinas no son extrañas a las inundaciones, les sucedió en 2013. Pero hoy, los residentes estan en pánico nos dicen que el rio está creciendo rápidamente y la ciudad de Las Vegas no está haciendo lo que nececita para proteger a sus residentes. Judy Noble dice que el agua está a seis pies de su puerta y sube rápidamente. Ella y su familia están trabajando para colocar bolsas de arena e incluso cortar madera para construir sus propias presas y proteger su hogar. Ella dice que la ciudad les dijo que no pueden desviar las aguas de la inundación porque contaminarían el lago Storrie, el recurso final del área de agua para 14 mil personas. El alcalde de las vegas dice que están equilibrando salvar el agua de la ciudad e inundaciones menores. Noble dice que la razón por la que su área se inundó en 2013 fue por el cierre de las compuertas y están frustrados de que casi una década después y estén enfrentando la misma situación. Pero el alcalde dice que los niveles del agua no están en los niveles del 2013. El presidente de la comisión del condado dice que el agua esta negra del área quemada por el incendio. Un portavoz de la asociación de usuarios de agua del proyecto storrie, quien son propietarios de la presa.. dicen que nunca fue establecida como control de inundaciones. Dicen que la ciudad fue puesta a cargo a mediante una orden de emergencia durante los incendios recientes y que depende de ellos decidir qué hacer. El alcalde dice que lo están controlando constantemente y puede determinar en un momento de aviso si abrirán las puertas. El alcalde dice que la contaminación del lago también pone en peligro los hábitats del lago y el uso recreativo del lago, lo que podría perjudicar la economía local más adelante.

Los viajeros estadounidenses se enfrentan a un aumento de cancelaciones

TSA examinó a más de dos punto cuatro millones de personas en todo el país ayer, el volumen de control más alto desde febrero del 2020. Pero esos viajeros se encontraron con más de mil-quinientas cancelaciones de vuelo y más de 12 mil demoras. Las aerolíneas culpan a la FAA y a la falta de personal en un centro de control de tráfico clave en la Florida. La FAA dice que las aerolíneas han recibido más de 50 mil millones de dólares en ayuda por la pandemia, y el pueblo estadounidense merece que se cumplan sus expectativas. También han aña dido controladores adicionales y rutas alternativas. Se espera que mas de tres millones y medio de personas vuelen este fin de semana feriado.

Una nueva investigación de un profesor de la Universidad Estatal de Nuevo México encuentra que las muertes con armas de jóvenes han crecido en más del 30 por ciento en la última década. El estudio analiza los datos federales de mortalidad por armas de fuego entre 2010 y 2019 siguiendo tendencias entre personas de 19 años y menos. Mientras que en todo el país los números son un 30 por ciento más altos.

En Nuevo México, esa tasa subió en un 45%. Los autores del estudio dicen que la última evidencia indican que las armas son ahora la causa principal de muerte en los niños.

Un video de Arizona capturó el poder de la naturaleza

Fuertes vientos formaron un remolino de polvo ayer en Witmann, ubicado en el noroeste del condado de Maricopa que forzó un trampolín al aire. Se quedó arriba durante varios segundos hasta que se derrumba.

No se sabe si alguien resultó herido. Un incidente similar ocurrió en Tucson el 21 de Mayo cuando un remolino de polvo levantó un trampolín y ​​lo tiró sobre una pared hacia la carretera I-10.