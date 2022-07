el primer oficial de la policía en responder, y llegar a la esena donde fue asesinada victoria martens, de 10 años, tomó el tribunal hoy en el juicio de Fabian Gonzales. Antes de eso, los jurados fueron a la escena del crimen. Poco después de la visita del jurado al apartamento cerca del campo de golf esta mañana el Sargento. Harold Sennett habló de ser uno de los primeros oficiales en encontrar el cuerpo de Victoria el jurado también vió un video de solapa de cómo estaba la escena del crimen en 2016. El sargento Sennett le dijo al jurado que su prioridad principal era encontrar a la niña. Dice que cuando subió al apartamento 808 vió a Jessica Kelley, y le cerro la puerta y le puso el seguro. Luego salto del balcón del segundo piso y los oficiales la esposaron rápidamente. El Sargento Sennett dice que luego tiro la puerta principal de Martens y encontró a Victoria desmembrada y en llamas en la bañera. Testificó que había mucho humo y utilizó una sábana que encontró en el piso para extinguir su cuerpo. Los fiscales argumentan que un hombre no identificado estrangulo a Victoria y Gonzales ayudó a Kelley a tratar de encubrirlo. Pero la defensa afirma que no había ningún hombre misterioso y que Kelley actuó sola en asesinar y desmembrar a la niña de 10 años. El sargento Sennett le dijo al jurado hoy lo difícil que fue para él encontrar a Victoria. Cuando los fiscales reproducieron su video de solapa, fue difícil para él ver. En el stand ahora está un ex detective de homicidios que tomó una segunda mirada a la investigación. El detective Rich Lewis visitó la escena del crimen, entrevistó a Michelle Martens, Fabian Gonzales y Jessica Kelley y revisó el ADN y los registros telefónicos.

Nos enteramos que una niña de 6 años fue una de las víctimas que murio cuando el vehículo en el que viajaba fue golpeado por el Railrunner en un cruce. El ferrocarril choco con la SUV un poco después de las 11 de la mañana ayer, cerca de la carretera estatal 313 cerca del pueblo de San Felipe. Ella como pasajero, el conductor era Derrick Tenorio de 30 años. La policía no reveló la relación entre los dos. El cruce donde ocurrió la colisión no tiene pasos mecánicos ni portones sólo cuenta con luces y señalizaciones. Las dos personas en la SUV murieron. Este es el segundo accidente del ferrocarril este año. Los funcionarios le recuerdan al público que tenga en cuenta los cruces del tren.

La policía de Albuquerque ha identificado al hombre que murio en un tiroteo involucrado por un oficial el jueves pasado. La policía dice que recibió informes de que Wendel Tagle, de 43 años, estaba apuntando con un arma a personas en un complejo de apartamentos en Cibola loop. Un sargento encontró a Tagle en el estacionamiento, pero la policía dijo que Tagle le disparo a los oficiales y corrió detrás de un edificio. Otros oficiales se enfrentaron a Tagle y al menos un oficial abrió fuego y lo mató. El tiroteo esta bajo investigación.

85 millones de Estadounidenses permanecen bajo advertencia de calor excesivo

Después de un fin de semana caliente, un estimado de 85 millones de personas aún están bajo vigilancias y advertencias de calor excesivo. El calor no es solo una molestia, se le culpa por al menos una muerte en la ciudad de Nueva York y hay otras preocupaciones, Amtrak teme que las altas temperaturas podrían ampliar las vías del tren se advierte a los viajeros que esperen retrasos. A medida que los efectos del cambio climático se hacen más prevalentes, los expertos meteorológicos advierten sobre olas de calor más frecuentes. Los meteorólogos dicen que las temperaturas deberían bajar en el noreste esta semana, pero la gente en el noroeste del pacífico debería prepararse para una ráfaga de calor.

La policía continua su investigación sobre lo que están llamando una muerte sospechosa

Alrededor de las 6:30 del Domingo, los oficiales respondieron a la calle 1st y Mountain después de que un negocio cercano informó de una mujer que estába acostada cerca de las vías del ferrocarril. La policía dice que los artículos encontrados cerca de la mujer parecían sospechosos. Dicen que se esta invetigando como una muerte sospechosa y no hay signos obvios de trauma. La mujer aún no ha sido identificada por la policía.

La liga nacional de fútbol se ha incorporado al mercado de streaming competitivo. NFL plus permite a los suscriptores ver juegos fuera del mercado, así como acceso a bajar demanda a los programas de la red NFL y el archivo de películas de la NFL. El servicio de transmisión se diferencia de NFL Sunday ticket, que se paga através de un proveedor de servicio de cable. La liga ya no ofrecerá su NFL game pases.