Está peligrosamente seco en Nuevo México a medida que continúa nuestra sequía. Pero algunos agricultores locales no culpan la falta de lluvia por qué sus cosechas están muriendo. Los agricultores de corrales dependen del agua del río grande para el crecimiento de sus cultivos. Jason Casuga con el distrito de conservación de Rio Grande dice que el agujero en la tubería no le dio al distrito otra opción que cancelar las operaciones de esa tubería esta temporada. A su vez, esto ha causado que los agricultores no solo tengan una temporada de riego más corta, sino también limitada. La gente de la zona dice que está acostumbrada a cuatro riegos. Hasta ahora solo han tenido uno y sus cultivos están comenzando a mostrar esos efectos. El distrito de conservación dice que puede haber un poco de luz al final del túnel, pero no por mucho tiempo actualmente el distrito dice que están trabajando en un segundo ciclo que permitirá a los agricultores regar sus cultivos. Sin embargo con la falta de lluvia y los niveles bajos de los ríos no habrá suficiente agua para todos en Junio. El distrito de conservación dice que los fondos para la reparación son limitados en este momento y tendrá que depender de las sub-venciones estatales y federales para solucionar el problema. Por lo que el distrito de conservación dice que este problema podría continuar hasta el 2024.

El incendio de Hermits Peak Calf Cayon también está causando problemas a los ranchos de ganado

Los bosques cerrados por los incendios tienen a los ganaderos luchando por encontrar comida para su ganado. Martin Duran pasta su ganado en el bosque nacional carson y depende del área asignada para criar a su rebaño. pero él dice que este año no podrá hacerlo. Duran es cuarta generacion de ganadero, sus hijos son la quinta. Este año se enfrentan a tener que cortar su rebaño por la mitad significa una pérdida de decenas de miles de dólares. Sin la tierra del bosque nacional para pastar… duran tiene que elegir entre arrendar pastos que pueden ser muy costoso o alimentar a su rebaño con heno que han almacenado para el invierno. El ganado alimentado con pasto obtendrá más dinero que el heno. El servicio forestal dice que a los ganaderos no se le permitirá pastar en las áreas asignadas porque el follaje no ha crecido a niveles aceptables debido a la sequía. El servicio forestal dice que están trabajando con varios ganaderos para obtener exenciones en algunas áreas del bosque para permitir que su ganado paste. Los ganaderos confían en la próxima temporada del monzón para ayudar con las condiciones y permitir que el ganado regrese a los bosques. Duran dice que la falta de área de pastoreo probablemente significará que los precios del ganado bajarán en el mercado y podría conducir a precios más altos de la carne. El servicio forestal dice que tienen 144 permisos de pastoreo en todo el bosque nacional de carson.

Wells Fargo está donando $50-mil dólares para apoyar a los esfuerzos de ayuda contra los incendios forestales en Nuevo México. El dinero irá al fondo Todos Juntos de Nuevo México y al fondo de Resiliencia de la fundación Comunitaria de Santa Fe. Se distribuirán $10-mil dólares a la zona de Las Vegas, otros $10-mil dolares van para el pueblo de Ruidoso. Los $30-mil dólares restantes serán utilizados para esfuerzos de ayuda en todo el estado.

La polícia busca a cinco adolescentes que están involucrados en el asesinato de una mujer en una gasolinera de Albuquerque. Los adolescentes están acusados de matar a Kayla Montano en una gasolinera Maverick cerca de Commanche y la I-25, el 25 de Marzo. La policía dice que montano estaba poniendo gasolina con su familia cuando el grupo de adolescentes abrió fuego. Los documentos judiciales dicen que Diamond Salazar, de 19 años, y Caprice Sicilia, de 17 años, dice que fueron robadas y apuntandas con una pistola en el parque Columbus, fue cuando uno de sus teléfonos celulares fue robado. Las adolescentes rastrearon el teléfono hasta la gasolinera. Luego se encontraron con Adam Sedillo de 16 años Estevan Lucero de 14 años y Ty Gallegos de 15 años. Cuando los adolescentes vieron a Montano comenzaron a disparar, disparando por lo menos 30 veces al vehículo, matando a Montano e hiriendo a su esposo que conducía. La policía dice que fue un caso de identidad equivocada, ya que el vehículo en el que estaba montano era el mismo de las personas que robaron a los adolescentes la policía sigue buscando a los adolescentes.

El secretario de educación y la gobernadora anunciaron hoy un movimiento diseño para aliviar las cargas administrativas de los maestros de escuelas de Nuevo México. La mayoría de los distritos en todo el estado están lidiando con el agotamiento y la escasez de maestros. Algo de eso es devido a la pandemia, pero también es cuanto el estado le pide a sus maestros. No solo necesitan enseñar. También están requeridos a seguir cosas como plan de estudios, cumplir sus objetivos por asignatura, asistencia, quién trae el almuerzo de casa, qué hacen sus estudiantes después de la escuela y entre otras cosas. Esto ayuda al estado a determinar como va la educación y hasta la pobreza. Pero el estado reconoce que se ha vuelto demasiado el movimiento es apoyado por los sindicatos de docentes, quienes dicen que esto es uno de las mayores cargas para los maestros.

Nueva encuesta revela que el 97% de programas escolares tenian desafios devido a la inflación

Mientras que el 98% tenía problemas para obtener algunos artículos del menú, suministros e ingredientes. Algunas escuelas han desechado las hamburguesas y los sándwiches de pollo en favor de las opciones sin pan, mientras que otras están luchando contra la escasez de opciones saludables como los palitos de zanahoria. Incluso las bandejas y los platos han estado escaso. Los costos están a punto de aumentar nuevamente el primero de julio cuando una medida de emergencia promulgada al comienzo de la pandemia termine. El USDA había estado ofreciendo a las escuelas un reembolso de $4.56 centavos por cada comida servida. Pero se espera que volvierá a los niveles antes de la pandemia más cercanos a los $4.00.