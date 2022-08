Los estudiantes están de vuelta en el campus de la Universidad de Nuevo Mexico hoy para su primer día de clases y la universidad no está reduciendo sus requisitos de COVID-19. Para considerarse totalmente vacunados, todos los estudiantes y empleados de UNM deben haber completado una serie inicial de vacunas así como su dosis vacunas principales y la de refuerzo. Hay diferentes opiniones en el campus cuando se trata de recibir la vacuna de refuerzo del COVID requerida, pero algunos estudiantes dicen que está frustrando porque otras instituciones de educación superior en el estado como NMSU y CNM no la requieren. Hay algunas exepciones médicas y religiosas que están descritas en el portal de COVID de UNM también recomienda que los estudiantes usen mascarillas en los condados que se consideran de alta actividad. La fecha límite para que los alumnos entreguen sus documentos que pruevan que estan vacunados es el 30 de Septiembre. Nuevamente, si un estudiante no presenta los registros de vacuna contra el COVID, incluyendo una vacuna de refuerzo, se pondra en una suspensión en la inscripción para futuros semestre. No está claro qué sucederá una vez que estén disponibles las vacunas de refuerzos adicionales y aprobados por la FDA para las nuevas variantes de COVID. A partir de hoy según el tablero de COVID de UNM, más de 26 mil estudiantes, personal y empleados han proporcionado pruebas que estan completamente vacunados.

El hombre acusado de los asesinatos de dos hombres musulmanes ahora ha sido acusado por un tercer asesinato. Muhammad Syed, de 51 años, ahora es acusado de asesinar a Naeem Hussain el 5 de Agosto en un estacionamiento cerca de san mateo y copper en el noreste. También a sido acusado del tiroteo del 26 de Julio de Aftab Hussein en la calle Rhode Island. Y del primero de agosto de Muhammad Afzaal Hussain en Cornell cerca de la universidad de Nuevo Mexico. Un cuarto asesinato permanece bajo investigación. Eso sucedió en noviembre. La víctima fue Mohammad Zahir Ahmadi. Que fue asesinado detrás de un mercado Halal, donde el era el dueño.

Varias pulgadas de lluvia durante el fin de semana han conducido a inundaciones extremas en partes del condado de Chaves impulsando a las autoridades a emitir órdenes de evacuación. Chaves dijo ayer que comenzaron a notar que los niveles del agua aumentava a medida que la oficina del alguacil del condado anunció órdenes de evacuación voluntarias. El alguacil mike harrington dice que la peor parte es el drenaje del norte que regresa hacia River Road impulsando su cierre, ya que el nivel del río está aumentando tres pies por hora. La oficina del alguacil tuvo que responder a un hombre que se quedó atrapado en su camioneta cuando el agua llegó a la orilla del Río. El alguacil harrington advierte de los peligros diciendo que el problema sólo va a empeorar.

Después de dos años, la muestra y venta de ganado tipo junior regresa a la feria estatal. En el 2020, la feria fue cancelada debido a la pandemia y el año pasado, los funcionarios decidieron realizar la feria virtualmente debido a los requisitos de vacunas de la feria. Este año, vuelven en persona, y los estudiantes están emocionados de mostrar todo su duro trabajo. Los funcionarios de la feria dicen que todavía están contando el número de envíos recibidos. La feria comienza el 8 de Septiembre.

Un negocio de Albuquerque está viendo un aumento de clientes tras el lanzamiento de stranger things four. Los fanáticos del espectáculo están llendo a patinar a skate o mania para experimentar por eyos mismos lo que vieron en stranger things los propietarios dicen que nunca a estado tan ocupado como ahora. La pista todavía se ve exactamente como está en el show. Eso es porque el equipo de producción dejó todos sus accesorios. La pista de patinaje estuvo cerrada durante 18 meses durante la pandemia. El propietario dice que la gente ganó un nuevo interés en patinar durante la pamdemia y eso también les ayudó.

La ciudad de Albuquerque y el condado de Bernalillo están formando un equipo para una noche de cine familiar este Viernes. El evento “Movie Mania: The sky’s the Limit” presentará tres películas a la vez en balloon Fiesta Park. Los asistentes pueden ver Guardians of the Galaxy, “Spaceballs” y “Up”. El parque abre para el evento gratuito a las 6 pm y las películas comenzarán al atardecer. Los asientos son por orden de llegada y se anima a las personas a traer mantas, sillas de jardín y bocadillos.