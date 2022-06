Una crisis en un pueblo de Nuevo México la gente en chama está completamente sin agua. El alcalde de Chama nos dijo que el pueblo ha estado lidiando con la escasez de agua y las fugas desde hace unas semanas pero hoy es el primer día que están totalmente sin agua. El alcalde Ernest Vigil dice que cree que todo comenzó por una fuga de agua en su planta de tratamiento, que ha perdido millones de galones de agua en las últimas seis semanas. Vigil dice que a llamado a todos por ayuda desde los federales, al estado, hasta el condado de río arriba pero no han recibido ayuda el dice que se siente como si el pueblo de chama no es imporatante. El alcalde dice que esto ha sido un problema continuo durante al menos tres años cuando se reparó el sistema de agua del pueblo. Dice que la planta de agua duró unos tres meses y nunca ha funcionado bien desde ese tiempo. La asociación de agua rural dio al pueblo un búfalo de agua estacionado fuera del ayuntamiento donde la gente puede llenar sus botellas de agua. También hay un camion lleno de agua no potable para ayudar a los residentes a descargar sus inodoros. El alcalde dijo que si los residentes necesitan ayuda para obtener agua potable el departamento de bomberos probablemente podrá ayudarlos. El dice que el pueblo necesita seteciento-mil galones de agua para poder funcionar.

Los residentes en una comunidad de Nuevo México han quedado atrapados. El administrador de emergencias en el condado de cibola nos dijo que obtubieron más de dos pulgadas de lluvia en muy corto tiempo anoche y causó que los puentes hacia el pequeño pueblo de moquino fueron arrastrados. Dustin Middleton, el administrador de emergencias del condado de cibola, dice que afortunadamente no han tenido ningún informe de emergencias médicas en el área durante la noche. Las carreteras destruidas están dejando alrededor de 60 hogares atrapados segun nos cuenta Middleton. La situación está causando preocupación para las personas que viven en el área al ver la destrucción que causaron las inundaciones. Middleton dice que los equipos de carreteras están trabajando duro para reparar el daño para que las personas puedan al menos entrar y salir. Esperan arreglarlo hoy.

Mientras que la lluvia reciente ayudado a reducir el crecimiento de, Hermits Peak Calf Canyo esas lluvia también están creando un alto riesgo de inundaciones. El incendio sólo creció aproximadamente 50 acres en las últimas 24 horas: sigue alrededor de 341-mil acres con una contención del 72%. Varias áreas dentro del perímetro del incendio están en alto riesgo de inundaciones repentinas y flujo de escombros. Y como se esperan fuertes lluvia para mañana, los bomberos se están preparando para las inundaciones y insisten a los residentes a hacer lo mismo. Pero si hay algunas noticias positivas para algunos residentes del condado de San Miguel. La comunidad de holy ghost ha sido rebajado al modo “listo” y tres lagunas ya no está bajo ninguna órden de evacuación.

En honor del día mundial del refugiado, una organización sin fines de lucro de Albuquerque está organizando una venta de artesanía con artículos hechos por refugiados locales. New Mexico Women’s Global Pathways realiza el evento en la casa Muhsiluh cerca de Central y Muhsiluh. Hay artículos como ropa, joyas y otros artículos para el hogar a la venta, y todos han sido diseñados por refugiados de Afganistán, Africa y partes de América Latina. El grupo le da la bienvenida a familias que se están reubicando a Albuquerque. Les enseñan como hacer artesanías para vender y también les enseñan inglés. la venta sera hoy hasta las 7 p.m. y también mañana y el Miércoles de 10 a.m. a 7 p.m.

Miles de viajeros quedaron atrapados durante el fin de semana

Más de 900 vuelos fueron cancelados solo ayer Delta fue la aerolinea mas golpeada con más de 200 vuelos cancelados. Desde principios de junio, los aeropuertos han visto un promedio de dos punto dos millones de viajeros cada día. El secretario de transporte, ‘pete butti-gieg’, se reunió con ejecutivos de aerolíneas antes del fin de semana. Diciendoles que cumplan con los programas de vuelo y que contraten a más agentes de servicio al cliente. Dándales hasta el fin de semana del 4 de Julio para mejorar todo o enfrentaran multas. Hasta que el personal aumente en todos los departamentos, los expertos esperan más interrupciones hasta Septiembre.

La ciudad de Santa Fe ha reabrido todos sus senderos, parques y espacios libres

La resolución de emergencia de la ciudad que mantubo esas áreas cerradas se termino hoy. Los funcionarios dicen que la lluvia reciente les ha permitido reabrir, pero las restricciones de incendios de la ciudad permanecen en su lugar. Continuarán monitoreando el clima, así como el uso adecuado de los senderos y si la gente sigue las restricciones de incendios, para determinar si se necesitan cerrar otra vez.