Estamos aprendiendo más sobre el accidente de helicóptero que sucedio el sábado donde murieron cuatro personas de primeros auxilios del condado de bernalillo en su camino de regreso de un incendio forestal en el norte de Nuevo México. Durante una conferencia de prensa esta tarde, el alguacil Manny Gonzales y el jefe de bomberos Greg Perez dicen que los cuatro hombres pagaron el precio. de servir a la comunidad. Después de un momento de silencio el alguacil Gonzales y el jefe Pérez hablaron sobre cada uno de los hombres incluyendo al alguacil Larry Koren, quien prestó servicio por más de 23 años y fue el piloto jefe de metro dos. Deja una esposa y dos hijos. El teniente Fred Beers que servio mas de 13 años y deja atras a su esposa y un hijo. El diputado Michael Levison de 30 años deja a tras a sus padres, dos hermanos y su novia. Y el especialista en rescate Matthew King que cumplió 11 años deja atras a su esposa y dos hijos. El accidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la tarde del Sábado en un área remota cerca de Las Vegas. El metro dos comenzó el día el Sábado recuperando kayaks del Río Grande antes de ir a ayudar con la caída de agua en East Mesa. La aeronave aterrizó en el aeropuerto de Las Vegas para poner gasolina. Luego se fue a las 6:36 p-m para regresar a Albuquerque. A las 7:18 p.m. informó su última ubicación conocida al sur de las vegas. Los investigadores federales dicen que la evidencia inicial indica que el helicóptero descendió a una velocidad rápida, pero les tomará semanas, si no meses, para determinar la causa del accidente.

Los fiscales no creen que Fabian Gonzales realmente mató a Victoria Martens pero sí creen que la situación en la que la colocó ultimamente la llevo a muerte. Las evidencias de eso está en registros de celulares que fueron el enfoque del testimonio de hoy en el juicio de Gonzales. Los fiscales dicen que la vida familiar de martens cambió cuando Fabian llego a sus vidas. Eso fue solo unas semanas antes de que la niña de 10 años fuera asesinada. Hoy un investigador leyó mensajes de texto de Gonzales tratando de convenser a la mama de victoria que tomara drogas. Ese es el comandante adjunto de la policía de Albuquerque, Kyle Hartsock, leyendo un mensaje de Gonzales a Michelle martens el día en que victoria fue asesinada. La fiscalía está trabajando para pintar un cuadro del presunto peligro que Gonzales puso a la familia. Los registros del teléfono celular muestran que Gonzales se peleó en una parillada familiar y luego buscó armas en línea dos días antes del asesinato de Victoria. La noche que Victoria se quedó sola con Jessica Kelley los datos de google muestran a Michelle Martens y Gonzales a media hora del apartamento en la casa del pariente de Gonzales. Los registros muestran que un vecino envío un mensaje a la mamá de victoria ese día, diciendo que estaba sola y estaba intentando hablar con su mama. Sabemos por ese dato y testimonio Jessica Kelley era la única en el apartamento de los martens la noche en que asesinaron a victoria. Pero Kelley mantiene que un hombre desconocido vino buscando a Gonzales y estranguló a Victoria. El estado está buscando condenar a Gonzales por abuso infantil con resultado en la muerte que conlleva a una sentencia de por vida.

El alguacil del condado de dona ana proporcionó más información sobre la persecución que involucro a un agente y se convirtió mortal. Los agentes recibieron una alerta el Viernes por la tarde para estar atentos por un sospechoso que tubo un hit and run en El Paso. Un agente localizó su camioneta en la parte sur del condado, pero el conductor huyó. En el video se puede ver que el hombre ahora identificado como Richard Guerra de 28 años comienza a desviarse bruscamente por una carretera de dos carriles. En un momento, Guerra se detiene y comienza a disparar al agente antes de huir de nuevo. La persecución eventualmente terminó en Vinton Texas, cuando el alguacil dice que guerra se enfrento de nuevo a tiroteos contra los agentes. Los antecedentes penales de guerra empiesan desde el 2016 con cargos que incluyen conducir peligrosamente, agresión a un oficial de la policía, robo de automóvil y violencia doméstica.

Los Nuevo Mexicanos en busqueda de trabajo tendran ayuda adicional esta semana. El senador estatal Michael Padilla organizará su feria annual, numero 10 de trabajo este Miércoles de 10 a.m – 2 p.m. En la escuela Harrison Middle School, al sur de la biblioteca de South Valley. 92 empresas estarán presentes. El senador Padilla dice que su feria de empleo ha ayudado a más de $43 mil personas a encontrar un nuevo empleo. Tendremos más información, incluyendo una lista completa de las empresas que estaran previstos a asistir, en Always on.

Los precios de la gasolina han bajado desde llegar a un record máximo, amediados de Junio. Triple-A dice que el costo promedio de la gasolina de grado regular en Nuevo México ahora es de $4.35 centavos el galón, una disminución de 45 centavos desde el mes pasado. Sin embargo, los analistas del mercado del petróleo le dijeron al Washington Post que podríamos ver otro pico en los precios del combustible en el otoño, vinculado a las nuevas sanciones a Rusia por su guerra en Ucrania.