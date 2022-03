La policía de Albuquerque está investigando los informes de un posible tirador activo en Foothills. Esto secedio en un vecindario al noreste de Tramway y Montgomery. Le están pidiendo a la gente que se quede en sus casas y evite la zona. Desde sky news podemos ver a oficiales apuntando sus armas a la casa y un cuerpo en la entrada. En este punto eso es todo lo que sabemos. Un testigo nos dice que ella y su esposo son testigos de otro incidente a pocas cuadras de distancia en sunset canyon drive, poco antes de este. Ella dice que alguien en un suv plateado comenzó a disparar a los automóviles, su auto no fue golpeado sino el que estaba adelante de ellos. Ella dice que el sospechoso llevaba una sudadera con capucha y una gorra de béisbol. No hay confirmacion si esto está conectado, pero el testigo no vio como no pudo ser. Ahora la policia solo dijo que dos oficiales sufrieron lesiones durante este incidente, pero no son peligrosas para la vida. Le traeremos más información tan pronto como la tengamos.

Nuevo video gráfico, muestra cómo un agente del condado de torrance pensó que iba a morir. Según la policía estatal, los agentes estaban respondiendo a un auto atrapado en la nieve el mes pasado en Edgewood, donde encontraron a Andrew Castellano y a una mujer. Los investigadores estaban preocupados por el comportamiento de Castellano y le pidieron revisar sus bolsillos. Ahí fue cuando la situación escaló y castellano murio por un tiroteo con los diputados.

Actualización sobre Jeannine Jaramillo

Se presenta moción de prisión previa para Jeannine Jaramillo. Jaramillo es acusada de mentirle a la policía sobre ser secuestrada y luego dirigir a la policía en una persecución por el camino incorrecto en un auto robado, que terminó en un accidente en el que murio el oficial de policía de Santa Fe Robert Duran y el bomberero retirado Frank Lovato. Ella le dijo a la policía que un hombre estaba en el auto con ella, pero la policía, ahora saben que ella era la única persona en el vehículo. Está acusada de asesinato en primer grado, y los fiscales han añadido un cargo de asesinato por mente depravada como alternativa. Eso significa que en lugar de probar que los asesinatos fueron intencionales, los fiscales necesitan probar que ella sabía que sus acciones eran muy peligrosas para la vida de otros. Jaramillo se presentará ante un juez esta tarde.

El hombre acusado de violar y asesinar a una niña de seis años de Rio Rancho, volverá a juicio esta semana. La selección del jurado para el nuevo juicio de Leland Hust estaba programada para comenzar hoy con la declaración de apertura fijada para el Miércoles. Hust fue arrestado en 2018, acusado de asesinar a Ariana Jade Romeo. Un jurado absolvió a Hust por asesinato en primer grado el pasado julio, pero fue cambiado por abuso infantil con resultado en muerte y violación. El nuevo juicio está programado para durar hasta el 25 de Marzo.

ABQ ride recibirá más de un millón de dólares del departamento de transporte de los Estados Unidos. El financiamiento se utilizará para mejorar el sistema de lavado de autobuses en las instalación de mantenimiento de Daytona. Los funcionarios federales dicen que el proyecto ayudará a mejorar la seguridad y a sostener el sistema de autobuses de la ciudad.

El departamento de transporte de Nuevo México, quiere que todos tengan un viaje seguro a casa para este dia de San Patricio. Uber promueve su programa de viaje seguro a casa. El programa ofrece a mil personas que viven en el área del metro un crédito de uber de hasta $15 dolares para dos viajes por persona, utilizando el código green22. Los viajes gratuitos funcionan desde el mediodía del Jueves hasta las 3 a.m del Domingo. El departamento de transporte, dice que el 62% de los accidentes de auto mortales en el dia de San Patricio involucra a un conductor borracho. Si estás celebrando y estubiste tomando, te piden que no conduzcas y pidas un Uber.