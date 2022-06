Tiempo de respuesta de la policia de Albuquerque

El propietario de un negocio de Albuquerque capturó un video aterrador de lo que parece ser un niño de 10 años siendo perseguido y golpeado por un grupo de personas. Pero después de llamar a la policía el dueño del negocio dice que nadie respondio durante horas. Un video espantante del fin de semana muestra lo que parece ser un niño de 10 años que se escapa de un grupo de personas y luego lo alcanzaron y atacaron las cámaras de un negocio cercano en Washington y Cutler lo captaron en video. David Davison dice que hizo la llamada a la policia alrededor de las 11 de la noche del Domingo incluso ofreciendo enviarles el video de vigilancia en ese momento. El dice que el operador se negó y fue horas después cuando los oficiales finalmente llegaron. El video muestra al niño suplicado a los sospechosos que lo dejaran ir. Los oficiales le dijeron a davison que revisarían la escena varias horas después del incidente. Pero davison dijo que no tenía sentido ya que los sospechosos junto con el niño se havian ido. El consejero de la ciudad de albuquerque, Louie Sanchez, dice que cualquier tiempo de respuesta mas de una hora no es aceptable. Y dice que la policia está haciendo una falta de servicio a cualquier persona que llame al departamento para pedir ayuda y no vayan.

Un ladrón en serie quien se volvio violento estara detenido tras las rejas hasta su juicio. Marvin Alderete y Ashley Roybal están acusados de robar en alrededor de 28 tiendas diferentes y escapar con un valor de aproximadamente $20-mil dólares en artículos. En un caso, Alderete alegadamente apuntó con un arma a un empleado mientras la pareja escapaba. Y en otro caso, lo acusan de golpear a un empleado de la tienda. El estado argumentó que en muchos otros casos, alderete tenía un arma mientras roba en una tienda y amenazo con violencia contra los empleados que trataron de detenerlo. La defensa argumentó que alderete no es violento y que no hay pruebas suficientes para relacionarlo con los delitos. El juez bruce fox se puso del lado del estado.

La policía de Albuquerque ha lanzado una investigación de homicidio cerca del colegio comunitario del centro de Nuevo México. Dicen que un trabajador del colegio llamó a la policía alrededor de las 6:40 de la mañana después de encontrar a un hombre tirado en el suelo en buena vista y carbón. Los vecinos les dijeron a los investigadores que escucharon disparos en esa área alrededor de las 3 a.m. pero no está claro si está relacionado con la muerte del hombre. La policía aún no ha identificado al hombre. Si sabe algo, contacte a la policia o al 2-4-2-cops.

Lo equipos han comenzado a trabajar a lo largo de una autopista en Carlsbad

Los trabajadores realinearán los enfoques en dirección este y oeste en la intersección U.S. 62 y 180 y la carretera Hidalgo. El proyecto también ampliará el carril de giro oeste en dirección sur y agregará una acera, mediantes elevados y una señal de tráfico. Los conductores pueden esperar cierres de carreteras y desvíos durante las próximas cinco semanas a medida que las líneas de servicios públicos son reubicadas. Se espera que el proyecto tome un año para completarse.

Biopark está buscando trabajadores de temporada para ayudar a cuidar sus jardines. La ciudad tiene puestos de jardineros de tiempo completo y de tiempo parcial disponibles tanto en el zoológico como en el jardín botánico. Las responsabilidades incluyen el mantenimiento de las plantas como rastrillar, podar, deshierbar, cosechar semillas y preparar macizos de flores. Publicamos un enlace para más información, incluyendo cómo aplicar, en always on KRQE. com.